به گزارش خبرنگار مهر، بعد از نوسانات قیمتی که در هفته‌های گذشته بازار مرغ را در بر گرفت، دولت تدابیر خود را برای تنظیم بازار این کالا آغاز کرد، به نحوی که در مرحله اول از توزیع 20 هزار تن مرغ از محل ذخایر کالایی خود خبرداد که بعد از گذشت چند روزی، اعلام شد که 5 تا 7 هزار تن آن در بازار توزیع شده است.

این در شرایطی بود که قیمت مرغ در بازار حتی در مقاطعی به بیش از 6600 تومان رسیده بود، ضمن اینکه در استانهای کشور نیز نوسانات قیمتی، بازار مرغ را گرفتار کرده بود.

در همین حال، هفته گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که برنامه‌های جدیدی برای تنظیم بازار مرغ از سوی وزارتخانه متبوعش در نظر گرفته شده است و توزیع مرغ نیز در بازار با گستردگی بیشتری نسبت به گذشته توزیع خواهد شد.

امروز هم در جلسه تنظیم بازار که در معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور معاونان و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های مربوطه صورت گرفت، اعلام شد که دولت برنامه جدیدی برای توزیع گسترده و بدون محدودیت مرغ دارد که بر این اساس قرار بر این شد که مرغ منجمد داخلی با قیمت هر کیلوگرم 4800 تومان در بازار توزیع شود.

علی‌اکبر پورکاوه، مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت که قیمت توزیع درب سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور 4400 تومان و برای مصرف‌کنندگان در بازار 4800 تومان خواهد بود.

این قیمت در شرایطی اعلام شده است که پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت که مرغ را با قیمت 5100 تومان در بازار توزیع کند که با توجه به اختلاف قیمتی که میان مرغ تنظیم بازاری با قیمت این کالا در بازار آزاد وجود داشت، قیمت نتوانست به تعادل برسد، اما هم اکنون با تعیین قیمت 4800 تومانی برای مرغ، پیش‌بینی می شود که قیمت مرغ در بازار در روزهای آینده باز هم کاهش یابد.

بررسی‌های میدانی مهر از بازار نشانگر این است که هم اکنون مرغ تازه در میادین میوه و تره بار به قیمت 6000 تومان رسیده است.