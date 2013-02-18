تصمیم دولت برای توزیع نامحدود مرغ 4800 تومانی/ تعیین تکلیف قیمت و نحوه توزیع پسته

علی‌اکبر پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات جلسه امروز تنظیم بازار گفت: در جلسه امروز تنظیم بازار، نظر به کاهش قیمت مرغ منجمد در بازار و بر اساس برنامه‌‎ریزی منسجم صورت گرفته برای فروش گسترده مرغ، تصمیم بر این شد که توزیع گوشت مرغ منجمد طرح تنظیم بازار، به مناسبت تامین نیاز مردم در ایام پایانی سال به صورت نامحدود صورت گیرد.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد 4 هزار و 400 تومان تحویل شرکت پشتیبانی امور دام درب سردخانه و نیز 4800 تومان برای مصرف‌کننده تعیین شده است.

وی تصریح کرد: توزیع مرغ منجمد با این قیمت از فردا اول اسفندماه در سراسر کشور انجام می‌شود، ضمن اینکه مراکز توزیع نیز در سراسر کشور، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، فروشگاههای منتخب صنفی زیر نظر سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها است، ضمن اینکه در تهران نیز میادین میوه و تره‌بار در کنار شبکه‌های توزیع مذکور، به عرضه مرغ می‌پردازند.

پورکاوه گفت: متقاضیان مرغ منجمد به صورت کلی نیز برای تامین نیازهای خود باید به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت 31 استان کشور مراجعه کرده و بر اساس برنامه نیاز خود، مرغ را دریافت کنند.

تعیین تکلیف قیمت و نحوه توزیع پسته تنظیم بازاری

وی همچنین در ادامه در خصوص نحوه توزیع و قیمت پسته برای تامین ایام پایانی سال مردم گفت: قرار بر این است که فردا دوشنبه کارگروه کنترل بازار در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را تعیین تکلیف کند.

به گزارش مهر، پیش از این قیمت مصوب مرغ منجمد تنظیم بازار به ازای هر کیلوگرم 5100 تا 5400 تومان در نقاط مختلف کشور متغیر بود.