انتخابات انجمن پزشکان عمومی به تایید سرپرست وزارت بهداشت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ملیحه کیانفر اظهار داشت: انتخابات هیئت رئیسه انجمن پزشکان عمومی 23 تیرماه 90 با حضور اعضای مجمع عمومی این انجمن در سازمان نظام پزشکی برگزار شد و بالغ بر 1150 پزشک عمومی در رای گیری شرکت کردند.

وی افزود: در این انتخابات 11 نفر به عنوان اعضای جدید هیئت رئیسه انتخاب شدند اما پس از انتخابات اعضای هیات رییسه سابق از نحوه برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای جدید به کمیسیون تایید انتخابات معاونت آموزشی واقع در معاونت آموزشی وزارت بهداشت شکایت کردند.

کیانفر ادامه داد: این اعتراض و شکایت اعضای سابق هیئت رئیسه در کمیسیون مذکور تاکنون رسیدگی نشده است. در همین ارتباط سه نفر از اعضای هیات رییسه جدید خدمت دکتر طریقت سرپرست جدید وزارت بهداشت، رسیدیم.

وی بیان داشت: در این جلسه گزارشی از نحوه برگزاری انتخابات ارائه شد که ایشان پس از آن اعلام کردند کلیت برگزاری انتخابات مورد تایید من است، منتها بررسی صلاحیت های برخی از اعضای هیات رییسه جدید باید روال خود را طی کند.

کیانفر گفت: از تاریخ 23 تیرماه 90 تاکنون کارهای انجمن پزشکان عمومی معلق مانده است تا به شکایت اعضای سابق هیئت رئیسه رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه تاکنون سابقه نداشته انتخابات انجمن پزشکان عمومی به این سرنوشت دچار شود، افزود: امیدواریم با رفع مشکلات اعضای جدید هیئت رئیسه انجمن پزشکان عمومی کار خود را آغاز کنند.