تشویق محمد بنا از سوی تماشاگران پس از شکست ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از این که فرشاد علیزاده نتوانست برابر حریف روس خود کاری از پیش ببرد تا با ثبت چهارمین شکست متوالی تیم ایران در فینال جام جهانی کشتی فرنگی، قهرمانی روس ها مسجل شود، تماشاگران حاضر در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران یک صدا نام محمد بنا را فریاد زدند و خواستار حضور او در تیم ملی کشتی فرنگی شدند. تماشاگران حاضر در سالن همچنین شعار "تیم ملی بی بنا همینه، همینه " را به عنوان اعتراض سر دادند.

همچنین برخی از علاقمندان کشتی که در سالن نشسته بودند بعد از چهارمین باخت تیم کشورمان برابر روسیه سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی را ترک کردند. نکته جالب این که بسیاری از آنها بی توجه به اتفاقاتی که در سه کشتی پایانی دو تیم در حال رخ دادن بود تنها به اعتراض پرداختند.