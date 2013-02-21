به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد 2013 - تهران در حالی عصر امروز پنجشنبه با رقابت تیم‌ها در گروه‌های A و B پیگیری می‌شود که تیم ایران دو دیدار حساس با تیم‌های گرجستان و آمریکا دیدار می‌کند. حاشیه‌های پیش از آغاز این مسابقات را در زیر می‌خوانید:

* از ساعت 15.30 دقیقه سالن 12 هزار نفری آزادی به طور کامل پر شد و تشویق و شور و هیجان تماشاگران به حدی بود که حتی ناظران و مسئولان فیلا با دوربین‌ها و موبایل‌های شخصی خود از جمعیت حاضر در سالن فیلمبرداری می‌کردند.

* حضور امامعلی حبیبی قهرمان جهان و المپیک که به همراه هادی حسینی نماینده مجلس به سالن آمده بود، باعث شد تا تماشاگران این قهرمان ارزنده و قدیمی کشتی را برای دقایقی تشویق کنند. صدای تشویق تماشاگران به حدی بود که حتی تا سالن تمرین و خارج از سالن به گوش می‌رسید.

* یکی از نکات جالب توجه تشویق جوردن باروفس آزاد کار وزن 74 کیلوگرم آمریکا و حریف المپیکی صادق گودرزی از سوی تماشاگران بود که به نظر می‌رسد محبوبیت زیادی در بین تماشگران دارد.

* اعضای تیم‌های مدعی خارجی مثل روسیه و امریکا با توجه به نظر کادر فنی فعلا با رسانه‌ها مصاحبه نمی‌کنند و همه چیز را به بعد از دیدار ایران و آمریکا موکول کرده‌اند.

* مراسم افتتاحیه راس ساعت 16:20 دقیقه با رژه برخی از کشتی‌گیران و نمایندگان تیم‌ها آغاز شد که عارف ربطی به نمایندگی تیم ایران در این مراسم حضور داشت.

* هنگام پخش سرود ایران، پرچم بزرگی بین تماشاگران باز شد و دست به دست به بخش دیگری از سکوها رفت.

* پس از مراسم رژه، کشتی‌گیرانی به نمایندگی از هر تیم به جایگاهی ویژه آمدند و پرچمی که روی آن نوشته شده بود "المپیک بدون کشتی هرگز هرگز" را در دست گرفته و به نشانه اتحاد و درحالی دستان همدیگر را گرفته بودند، این پرچم را بالای سرهای خود بردند. آنها در این حالت تشک‌های کشتی را دور زدند. این حرکت نمادین به نشانه اعتراض کشتی‌گیران به حفظ این رشته از المپیک انجام شد.

* تماشاگران هم با گرفتن دستان همدیگر و بالا بردن آنها در این حرکت شریک شدند. در این هنگام از گوینده سالن هم اعلام کرد این حرکت به نشانه اعتراض به تصمیم کمیته ملی المپیک مبنی بر حذف کشتی انجام شده است.

* در بخش پایانی این مراسم هم خطیب سرپرست فدراسیون کشتی پیامی را در خصوص میزبانی ایران و اعتراض به حذف کشتی از المپیک مطرح کرد. پیام نمایندگان مجلس در این خصوص هم توسط هادی حسینی نماینده مجلس به مسئولان برگزاری رقابتها ارائه و توسط گوینده سالن خوانده شد.

* بعد از کشتی لوچوی مازندران، به یکی از کشتی‌گیران یه گوسفند جایزه دادند که وی در حرکتی که مورد توجه تماشاگران قرار گرفت، این گوسفند را روی کول خود گذاشت و روی تشک آمد. بعد از کشتی لوچو نوبت به کشتی چوخه رسید که توسط کشتی گیران خراسانی اجرا شد و با اجری فنون زیبا تماشاگران را به وجد آورد. حضور پهلوانانی از سراسر کشور که لباس‌های زیبا برتن کرده‌ و با همدیگر بصورت نمادین کشتی می‌گیرند، بخش دیگری از این مراسم بود که با موسیقی اصیل ایرانی همراه شد.