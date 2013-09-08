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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۲۸

با تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک؛

پای کشتی از تشک المپیک خارج نشد/ امیدهای ایران برای مدال آوری زنده ماند

پای کشتی از تشک المپیک خارج نشد/ امیدهای ایران برای مدال آوری زنده ماند

در حالی که از مدتها پیش عنوان شده بود به احتمال فراوان کشتی از بازی‌های المپیک کنار خواهد رفت، در اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک اعضا از بین سه رشته بیس‌بال، کشتی و اسکواش رای به ماندن گوش شکسته‌ها در بازی‌های المپیک دادند تا امیدهای کاروان ورزشی ایران در دوره‌های آینده برای مدال‌آوری همچنان زنده بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از المپیک لندن بود که خبرهایی مبنی بر حذف کشتی از بازی‌های المپیک منتشر شد و بارتاب وسیعی در رسانه‌های مختلف جهان داشت و مسئولان کشورهای مختلف نیز به این امر واکنش نشان دادند تا مسئولان کمیته بین المللی المپیک اتخاذ تصمیم نهایی را به اجلاس آرژانیتن موکول کنند.

امروز یکشنبه اجلاس این کمیته برگزار شد و پس از آنکه میزبانی المپیک 2020 را به توکیو ژاپن واگذار کردند، با حفظ کشتی در بازی های المپیک نیز موافقت کردند تا علاقمندان به این رشته ورزشی در سراسر دنیا را خوشحال کنند و امیدهای ایران برای ادامه مدال آوری ها در این رشته را زنده نگه دارند.

کشتی در حالی در المپیک باقی ماند که قرار بود از بین این رشته و بیس بال و اسکواش یکی برای حضور در المپیک انتخاب شود. قرار است در این اجلاس رئیس جدید کمیته بین المللی المپیک نیز انتخاب شود که شانس توماس باخ برای نشستن روی صندلی ریاست بسیار زیاد است.

کد مطلب 2131717

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