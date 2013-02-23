تحریم ها زندگی مردم عادی ایران را هدف گرفته است/ اختیارات شورای امنیت بی حد و حساب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل متحد در جلسه کمیته منشور ملل متحد که در نیویورک در حال برگزاری است ،اظهار داشت :تحریم های شورای امنیت باید تنها بعد از تهدید واقعی صلح و امنیت بین المللی بر اساس شواهد متقن و بر اساس اصول منشور و حقوق بین الملل و نه صرفا توهمات و تبلیغات سؤ برخی اعضاء وضع شوند. شورای امنیت محق به محروم ساختن اعضاء از حقوق مشروع آنها طبق حقوق بین الملل نیست.

وی در ادامه اختیارات شورا را بی حد و حساب ندانست و تاکید کرد : شورا دارای اختیار تام برای اتخاذ هرگونه تصمیمی نیست. تصمیمات شورا باید بر اساس اصول حقوقی و مفاد منشور باشند و از سوی دیگر، اجرای تصمیمات شورا هم باید بر اساس اصول منشور باشد. بنابراین تحریمهایی بر اساس اهداف سیاسی و خودسرانه برخی اعضای دائم شورا وضع شده اند، مشروع و قانونی نیستند.

حسین قریبی ادامه داد :ایران قویا اعتقاد دارد که این تحریمهای غیر قانونی موجب مسئولیت سازمان ملل به لحاظ اقدامات خلاف قانون می شوند. وی همچنین در مورد تحریمهای یکجانبه اعمال شده از سوی برخی کشورها، اینگونه اقدامات را خلاف تلاشها برای ارتقاء حاکمیت قانون در سطح بین المللی، مخالف اهداف منشور ملل متحد و از لحاظ قانونی و اخلاقی غیر مشروع دانست.

وی ادامه داد: گفتن اینکه تحریمها هوشمند هستند یک تزویر و ریاکاری آشکار از سوی کشورهای وضع کننده تحریمهاست چرا که به خوبی روشن است که تحریمها بدلایل ساختگی بصورت بیرحمانه ای زندگی مردم عادی را هدف قرار داده اند.

