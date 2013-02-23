فرهاد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ابتدا با اشاره به اینکه با شناخت کامل هدایت ذوب‌آهن را برعهده گرفته است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مدت هیچ موقع و در هیچ کجا اعلام نکردم تیم را من نبسته‌ام. من با شناخت کامل سرمربی ذوب‌آهن شدم و به بازیکنان تیم ایمان و اعتقاد فنی دارم.

وی با بیان اینکه در این مدت نه تنها علیه رسول کربکندی مصاحبه نکرده بلکه با او هیچگونه بحثی هم نداشته است، افزود: در هفته‌های اخیر اصلا مصاحبه نکردم که در آن بگویم تیم را من بسته‌ام یا نبسته‌ام. اگر خودم هم این تیم را می‌بستم، 70 درصد این بازیکنان را انتخاب می‌کردم. کربکندی هم با بودجه کم تیم را بست و برای جذب بازیکنان در نیم فصل هم یک قران به آن مبلغ اضافه نشده است. تنها خارجی‌های تیم رفتند و به جای آنها بازیکنان ایرانی جذب کردیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد نتایج هفته‌های اخیر تیم ذوب‌آهن در مسابقات لیگ برتر هم اظهار داشت: اگر تیم نتیجه نگرفته، از نظر فنی همه چیز تقصیر من است. بازیکنان ذوب‌آهن تلاش می‌کنند و زحمت می‌کشند و هیچکس را مقصر نمی‌دانم. مدیریت باشگاه هم در این فصل با مشکلات بسیاری مواجه بود، و همین مسائل در کارها ناهماهنگی ایجاد کرد، ورگنه همه تلاش و زحمت می‌کشند تا ذوب‌آهن موفق باشد.

وی در خصوص اینکه چرا پس از باخت به مس کرمان از سرمربیگری ذوب‌آهن استعفا داد، تاکید کرد: این مسئله برمی‌گردد به مسائلی که در شخصیت من نمی‌گنجد، آنهم حرکتی است که روی سکوها رخ داد. اینکه چرا بازیکن را در زمین گذاشتم؟، چرا بازیکنی را به میدان نفرستادم و چرا بازیکنی را تعویض کردم؟، موضوعی است که مگر باید توضیحی در مورد آن بدهم. کار مدیر، سرمربی و هوادار مشخص است. هوادار باید از تیم حمایت کند و اگر مشکلی پیش آمد از راهش وارد شود، نه اینکه روی سکوها اینگونه اعتراضش را مطرح کند.

کاظمی با اشاره به اینکه شعار دادند "حیا کن، رها کن" و من هم رفتم، یادآور شد: من از این شعارها ناراحت نیستم اما اجازه نمی‌دهم کسی در امور فنی تیم دخالت کند. البته هواداران اصیل و واقعی ذوب‌آهن و پیشکسوتان تیم، که همه مسائل را تشخیص داده و همیشه از تیم حمایت می‌کنند حساب آنها از این افراد شناخته شده جداست؛ افرادی که من می‌دانم داستان چه بوده و چرا این شعارها را سر دادند.

وی با بیان اینکه در آن زمان استعفا داد، هرچند یکی دو عضو هیات مدیره باشگاه اعلام کردند استعفایی بدست‌شان نرسیده، تصریح کرد: در نشستی که با دکتر سعدمحمدی داشتم، با ایشان در این خصوص صحبت کردم و دیدم شرایط ادامه کار بسیار هموار است. با دید مثبت دکتر، به این نتیجه رسیدم که باید تا آخر کار ایستاد، من هم با جان و دل هم می‌ایستم و تمام سعی و تلاش خود را برای موفقیت تیم ذوب‌آهن بکار خواهم بست.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان همچنین تاکید کرد: حضور دکتر سعدمحمدی را در مدیریت شرکت ذوب‌آهن به فال نیک می‌گیرم. ایشان انسانی وارسته، مدیری بسیار توانمند هستند که روح بزرگی دارد. اثرات حضور این مدیر در باشگاه مس کرمان کاملا مشخص است. ایشان پس از حضور در ذوب‌آهن نشست بسیاری خوبی با بازیکنان داشت و حتی همه بازیکنان را با اسم و رزومه می‌شناخت، موضوعی که می‌تواند به موفقیت آینده باشگاه ذوب‌آهن و تیم فوتبال آن کمک کند.

وی همچنین از زحمات دکتر براتی مدیرعامل پیشین کارخانه ذوب‌آهن و هیات مدیره آن تشکر کرد و افزود: ذوب‌آهن هفت بازی حساس تا پایان لیگ پیش رو داریم که با حمایت دکتر سعد محمدی و مدیران باشگاه و تلاش کادرفنی و بازیکنان، باید امتیازات لازم در آن بازی‌ها را بدست آوریم تا سهمیه تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم.

کاظمی با تقدیر و تشکر از صدا و سیما و مطبوعات اصفهان که با جان و دل از ذوب‌آهن حمایت می‌کنند، در پایان گفت: ذوب‌آهن می‌تواند در لیگ برتر بماند و من به این مسئله اطمینان دارم. هرچند از مسئولان کمیته داوران و سازمان لیگ هم درخواست می‌کنم در این بازی‌های حساس پایان فصل کنترل و نظارت ویژه‌ای روی بازی‌ها داشته تا حق تیمی ضایع نشود.