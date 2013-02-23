روش های ماندگاری انار فرآوری شده توسط محققی در کرج ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پژوهش دکتر مهشاد مقومی دانش‌آموخته مقطع دکترای گرایش "فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت" روش های افزایش ماندگاری در انار فراوری شده را مورد بررسی قرار داده است.

وی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران رتبه اول تولید انار در جهان را دارد و نیز وجود روایاتی بسیار از پیامبر اکرم و ائمه معصومین(علیهم السلام) در مورد انار همانند اینکه "در هر انار دانه ای از بهشت است" این پژوهش حائز اهمیت خاصی است.



دکتر مقومی گفت: مسئله قهوه ای شدن میوه ها و سبزی های تازه، مشکل همیشگی در طی فرآیندهای جابه جایی، فرآوری و انبارمانی این محصولات بوده و عامل کاهش کیفیت و ایجاد ضایعات و کاهش بازار پسندی محصولات آماده مصرف است.

وی افزود: در سال های اخیر به دلیل آگاهی از خطرات کاربرد مواد نگه دارنده برای افزایش عمر محصولات آماده مصرف، استفاده از روش‌های بی ضرر برای حفظ کیفیت محصولات مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می توان به بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته و استفاده از امواج فرابنفش اشاره کرد.



وی ادامه داد: در پژوهش حاضر اثر امواج ماورای بنفش (UVC) و بسته بندی با اكسیژن بالا (HOA) به صورت جداگانه و ترکیبی بر روی آریل های انار كه به مدت 14 روز در دمای 5 درجه سانتیگراد نگهداری شدند مطالعه شد و نتایج نشان دادند که کاربرد این دو تیمار به طور ترکیبی ضمن حفظ ایمنی محصول از نظر جلوگیری از رشد باکتری‌های مزوفیل و سایکروفیل و مخمر‌ها و کپک‌ها، باعث حفظ ارزش غذایی آریل‌ها از نظر محتوای آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی و آنتوسیانین ها و ویتامین "ث" شده و به علاوه از قهوه‌ای شدن و تغییر ویژگی‌های کیفی محصول و کاهش بازار پسندی هم جلوگیری کرده است.



مقومی گفت: این روش مقرون به صرفه و موثر بوده و می‌تواند باعث افزایش صادرات محصول انار فراوری شده به بازارهای جهانی و افزایش درآمدهای غیر نفتی برای کشور شود.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج مستقر است.



