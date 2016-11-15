تولید انار از مرز یک میلیون تن گذشت/ بهبود شرایط قیمتی در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسن‌پور با بیان اینکه امسال تولید انار به حدود یک میلیون و ۱۰ هزار تن رسید، اظهار داشت: در سال‌ جاری، باغداران توانستند به معنای واقعی برنامه اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرا کنند.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری معاونت امور باغبانی، با اشاره به اینکه باغداران از برداشت و قیمت انار راضی هستند، اضافه کرد: قیمت داخلی انار مناسب است؛ به طوری که هر کیلو انار سر باغ با قیمتی بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

حسن‌پور درباره علت رونق بازار انار، گفت: مردم از مزیت و خواص آنتی‌اکسیدانی بی نظیر انار که ناشی از اختلاف زیاد درجه حرارت بین شب و روز در ایران است، آگاهی پیدا کرده‌اند و همین امر موجب افزایش مصرف و بهبود بازار این محصول شده است.

وی همچنین درباره کیفیت انار قرمز تولیدی، تصریح کرد: امسال میزان انار قرمز در بازار بالا رفته و ضریب رنگ‌پذیری این محصول خوب است.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری معاونت امور باغبانی در بخش دیگری از سخنان خود به انار داراب نیز اشاره کرد و اظهار داشت: انار درجه یک و دو داراب فروش رفته و نوع درجه سه این محصول، به کارخانه‌های فرآوری در استان مرکزی منتقل شده است.

وی قیمت هر کیلو انار درجه سه را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان اعلام کرد و در عین حال درباره صادرات پرتقال در سال‌جاری نیز گفت: تا سقف ۵۰۰ هزار تن، محدودیتی برای صادرات پرتقال نداریم و این محصول به محض برداشت و بسته‌بندی، به کشورهایی مانند روسیه، اروپا، حاشیه دریای خزر و خلیج‌فارس قابلیت صادرات دارد.

حسن‌پور برآورد کرد: امسال دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن پرتقال در کشور تولید شود.