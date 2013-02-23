معامله بیش از 10 هزار و 500 میلیارد ریال انواع کالا در تالارهای بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته منتهی به 3 اسفندماه، در تالار محصولات صنعتی و معدنی در حالی بیش از 395 هزار تن انواع کالا با ارزشی افزون بر 7 هزار میلیارد ریال دادوستد شد که به لحاظ حجم و ارزش، رشد 18 و 12 درصدی را تجربه کرد.

در این تالار افزون بر 289 هزار تن انواع محصول فولادی،50 هزار تن سنگ آهن،36 هزار تن محصولات مس،10 هزار تن کک ،8640 تن انواع محصولات آلومینیوم،180 تن کنسانتره مولیبدن و 10 کیلو گرم شمش طلا مورد معامله قرار گرفت. در این تالار، معاملات انواع محصولات آلومینیوم نسبت به مدت مشابه هفته قبل به لحاظ حجم و ارزش با افزایش بیش از 178 و 179 درصدی روبرو گردید.

تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در هفته ای که گذشت شاهد معامله بیش از 163 هزار تن انواع کالا با ارزشی افزون بر 3460 میلیارد ریال بود . در این تالار، بیش از 46 هزار تن انواع مواد پلیمری به ارزش بیش از 1731 میلیارد ریال داد و ستد شد . گروه قیر نیز در طول این هفته، بیش از 59 هزار تن انواع قیر را با ارزش افزون بر 886 میلیارد ریال مورد معامله قرار داد.

تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی همچنین در این هفته شاهد معامله بیش از 26 هزار تن وکیوم باتوم و بیش از 26 هزار تن مواد شیمیایی بوده است. از دیگر فرآورده های نفتی و پتروشیمی که در هفته مذکور معامله شد می توان به 600 تن گوگرد، 340 تن انواع گازها،یکهزار تن انواع روغن، 1524 تن انواع حلال،200 تن آیزوفید و یکهزار تن آیزوریسایکل اشاره کرد.

شایان ذکر است که معامله انواع حلال ، نسبت به مدت مشابه هفته قبل با رشد 49 درصدی حجم و 46 درصدی ارزش مواجه شد .

براساس این گزارش، تالار محصولات کشاورزی در این هفته نیز شاهد معامله 75 تن ذرت به ارزش 480 میلیون ریال بوده است.