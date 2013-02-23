اجرای 45 درصد هدفمندی یارانه ها در سال 92/ یارانه نقدی افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در ادامه نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی انجام شد، در رابطه با مختصات بودجه 92 گفت: منابع عمرانی در بودجه سال آینده به صورت عادلانه توزیع خواهد شد. در بخش اصلاح ساختارها پیش بینی های خوبی داشتیم لایحه مالیاتی ارائه شده که لایحه ای منسجم است که به اعتقاد ما اصلاح قانون مالیات‌ها می تواند منابع دولت را احیا کند، بدون فشار به اقتصاد ملی و همچنین اصلاح نظام بانکی را نیز تمام کرده ایم.

به گفته احمدی نژاد برنامه های پول ملی در دولت آماده شده که بعد از رسیدن کشور به ثبات اجرا خواهد شد.

وی یادآور شد: در بودجه سال آینده احکام جدیدی برای بانک مرکزی لحاظ شده تا نوسانات قیمت ارز کنترل شود.

به گفته رئیس جمهور مسکن مهر نیز در سال آینده با شرایط بهتر ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اجرای هدفمندی یارانه ها در سال آینده این اقدام را یکی از کارهای مهم دولت توصیف کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها از بهترین روش ها برای کاهش سهم ارز نفتی در بودجه دولت و اقتصاد ملی است.

احمدی نژاد با بیان اینکه هدفمندی در درون اقتصاد ملی کار می کند، افزود: در یک جمله هدفمندی یارانه ها به معنای دریافت از همه مردم متناسب با مصرف و توزیع به صورت یکسان است.

دولت به دنبال اجرای 100 درصدی قانون هدفمندی یارانه ها است

رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه در سال آینده پیش بینی 40 تا 45 درصد هدفمندی یارانه ها را کرده ایم، گفت: البته ما به دنبال اجرای 100 درصد این قانون هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان یارانه های پرداختی در سال آینده افزایش می یابد، تصریح کرد: حتما افزایش خواهد یافت.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که کسری بودجه هدفمندی یارانه ها از کجا جبران می شود تا مانند امسال کسری بودجه نداشته باشیم، خاطر نشان کرد: امسال کسری نداشتیم. هدفمندی منابع خودش را خودش تامین می کند. بعنوان مثال سهمی که ما به شرکت های دولتی دادیم بیشتر از سهم خود آنها بود که باعث شد سرمایه گذاری در بخش نفت و نیرو رشد کند و از هدفمندی درآمد جدید حاصل شود.

به گفته احمدی نژاد تراز هدفمندی در کشور مثبت و حساب و کتاب آن روشن است.

رئیس جمهور در رابطه با نرخ ارز در سال آینده و آیا ارز مرجع مبادله ای و آزاد مانند سال 91 خواهیم داشت؟، گفت: همه تلاش ما این است که به سمت ارز یک نرخی برویم. امسال شوکی وارد شد که خیلی سنگین بود که اگر فرصت شود در آینده ابعادش را باز می کنیم و خواهیم گفت که اقداماتی صورت گرفته است، البته نه اینکه بهتر نمی شد کار کرد، می شد بهتر کار انجام شود، شرطش این بود هم افزایی در کشور باشد و برخی فرصت نکنند ضربه دشمن را مضاعف کنند.

وی ادامه داد: به مرور داریم به اوضاع مسلط می شویم.

احمدی نژاد گفت: ما نرخی را برای ارز در بودجه تعیین نمی کنیم عددی را گذاشته ایم که این مقدار درآمد می‌خواهیم.

با اجرای گام بعدی هدفمندی یارانه ها قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کند

رئیس قوه مجریه در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان افزایش دستمزدها در سال آینده با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران توسط خود کارگران و کارفرمایان و در ستادی تعیین می شود که دولت در آن نقشی ندارد، بیان کرد: اگر گام بعدی هدفمندی یارانه ها اجرا شود، قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کند به شکلی که هم کاهش قدرت خرید امسال جبران می شود و هم افزایش قیمت ناشی از هدفمندی در سال آینده.

احمدی نژاد با بیان اینکه این افزایش 7 دهک جامعه را پوشش می دهد، گفت: افزایش قدرت خرید برای 7 دهک اتفاق می افتد که کسری قدرت خرید در سال 91 و رشد قیمت را در سال 92 جبران می کند تا قدرت خرید مردم به پایان سال 90 برگردد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا قرار است برخی دهک ها از دریافت یارانه حذف شوند، گفت: بحث هایی شده و دوستان و مجلس نظراتی داشته اند و درخواست و فشاری بود که برخی دهک ها حذف شود، مطالعاتی کرده ایم اما فعلا برنامه حذف در کار نیست.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با میزان یارانه پرداختی سال آینده گفت: عدد مشخص است اما باید به مجلس برود تا به تفاهم برسیم.

وی در رابطه با وضعیت نرخ حامل های انرژی با اشاره به اینکه با اجرای گام بعدی هدفمندی یارانه ها قاچاق سوخت منتفی می شود، تصریح کرد: در رابطه با نرخ ارز چند گزینه داریم یکی ارز مبادله ای، یکی دو هزار تومانی، 1700 و ارز کنونی. فعلا گزینه ما ارز مرجع برای هدفمندی است، اما روی همه فرآورده های سوختی یکسان اعمال نمی شود.

احمدی نژاد در رابطه با وضعیت حمایت از تولید در سال آینده با اشاره به اینکه در گام اول هدفمندی نیز از بخش تولید به صورت کمک های نرخ ترجیحی و تبعیضی انرژی حمایت شده است، گفت: برخی دوستان این را کمک حساب نمی کنند در حالیکه ما سوخت و گاز را ارزان تر در اختیار بنگاه های تولیدی قرار دادیم و کمک های فنی و وام های ارزان و وجوه اداره شده نیز در اختیار بنگاه ها قرار داده شد. البته نباید انتظار داشت که همه توقعات از هدفمندی با اجرای بخش کوچکی از هدفمندی محقق شود.

وی با بیان اینکه تولید در کشور سرپا است، گفت: صادرات غیرنفتی در ده ماه امسال معادل سال گذشته بوده است که بسیار خوب است.