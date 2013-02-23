بودجه 92 تا چهارشنبه به مجلس می رود/ پاسخ کوتاه درباره جلسه سران

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور امشب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که با حضور خبرنگاران رسانه های داخلی برگزار شد در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره جلسه امروز سران قوا، گفت: جلسه سران قوا طبق روال معمول برگزار شد، ما را هم دعوت کرده بودند که مسائل مهم و جاری کشور در آن مطرح شد.



وی در پاسخ به سئوال بعدی مجری درباره درباره تاخیر در ارائه بودجه تصریح کرد: امسال شرایط خاصی را تجربه کردیم. بودجه سند مهمی است و سند یک ساله ای است که تمام دخل و خرج دولت در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... در آن منعکس می شود.

رئیس جمهور گفت : بودجه تا حدود زیادی تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و وقتی در درآمدهای نفتی و قیمت ارز نوسان ایجاد می‌شود به طور طبیعی بودجه هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بر همین اساس لازم بود که ما ارزیابی نسبتا دقیقی از شرایط محیطی داشته باشیم و عملکرد بودجه در سال جاری را بررسی کنیم.



وی با بیان اینکه لازم بود که ما تحولات بین‌المللی را رصد کنیم و سیاست‌های کلی کشور و برنامه‌های سازندگی را مدنظر قرار دهیم تا بودجه‌ای را ببندیم که سرعت رشد ما را حفظ کند و نواقص بوجود آمده را برطرف کند و همچنین قابلیت اجرایی داشته باشد تنظیم شود، گفت:‌ البته دشمن هم اقداماتی می‌کرد و ما هم مقداری تحمل کردیم تا آنها حرکاتشان را انجام دهند تا ما ارزیابی خودمان را کامل کنیم؛ با توجه به رفتار دشمنان و تأثیر رفتار آنها بر بازار ما فکر می‌کنم که بودجه خیلی خوبی تهیه شده است.

چهارشنبه بودجه را به مجلس می فرستم

احمدی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه این هفته تحویل مجلس می‌شود، گفت: انشاءالله این هفته تحویل می‌دهیم؛ فکر می‌کنم برای روز چهارشنبه هماهنگ شود تا بودجه را بفرستیم.

وی گفت ابتدا بودجه را به مجلس می فرستیم و در جلسه دیگری برای ارائه آن به مجلس می رویم .



رئیس جمهور گفت : ما به شدت سهم نفت را و آن مقداری که واقعا می‌توانیم بفروشیم و منابع آن را استحصال کنیم، در بودجه دولت کاهش دادیم.



وی در پاسخ به این سوال که مکانیزم‌های جبرانی چیست، افزود: یک بخش کنترل هزینه‌های مصرفی دولت است و بخش دیگر افزایش سایر درآمدهای دولت است، مالیات و بقیه؛ وقتی سطح قیمت‌ها بالا می‌رود درآمد دولت هم از مالیات به همان نسبت بالا می‌رود.

احمدی نژاد اضافه کرد: ابتکار عمل دولت در بودجه 92 شامل برخورد و مواجهه با طراحی دشمن است که در دو گام کنترل تحرکات دشمن و ادامه رشد اقتصادی کشور با همان روال قبلی طراحی شده است. اولین توجه دولت در بودجه به رشد تولید، سرمایه گذار ی و .... است.

برای بودجه 92 حداقل فروش نفت را در نظر گرفتیم

احمدی نژاد در ادامه به قیمت نفت و تاثیر درآمدهای نفتی در سال 92 اشاره کرد و گفت: ما حداقل فروش نفت را ارزیابی کردیم و با اینکه بودجه تحت فشار بوده کارهای اساسی انجام شده و در بخش فرهنگی و خدمات و بیشتر در بخش سرمایه گذاری عمرانی در نظر گرفته ایم.



وی خاطر نشان کرد: مقدار ریالی بودجه بازتر شده و بخش تولید نیاز به ریال دارد و در ضمن سرمایه بانک ها را افزایش قابل توجه داده ایم. اوراق مشارکت را در بودجه پیش بینی کرده ایم و سرمایه عمرانی از محل بودجه دولت تقریبا اندازه مصوب سال 91 انجام می گیرد.

نیازی به بودجه انقباضی نداریم

رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی ها می گویند بودجه امسال کاملا انقباضی باید باشد، خاطر نشان کرد: ما نیاز به بودجه انقباظی نداریم ر شرایطی که مانیاز به رشد اقتصادی داریم نیاز به بودجه انقباضی نیست و بغیر از حقوق پرسنل که باید اضافه شود تقریبا امسال با ابتکاراتی که انجام داده ایم بودجه اندازه تقریبا سال 91 خواهد بود.

وی به راهکارها و ابتکارات جدید اشاره کرد و گفت: ما ابتکاراتی را اضافه کرده ایم که اموالی را که راکد هستند و یا حتی اموالی را که ضرورت ندارد دولت اداره کند، اینها را پیش بینی کرده ایم تا از آن طریق سرمایه گذاری انجام شود و پروژه های نیمه تمام را به مردم می دهیم از طریق یارانه و وام تا آنها این فعالیت ها را انجام دهند.

رئیس جمهور گفت : سرمایه گذاری عمرانی تقریبا معادل پارسال است، پارسال ۳۹۷۰۰ بود و الان ۳۷۷۰۰ که تقریبا نزدیک هم است.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۳۵۰ میلیارد تومان کمک‌های فنی و اعتباری قرار دادیم و هزار میلیارد تومان یارانه بخش کشاورزی است و بعضی ردیف‌های متفرقه جاری بود که افراد زیادی مؤسسات و تشکل‌هایی درست کرده بودند که به بودجه وصل می‌شدند که از این محل ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش دادیم و به بخش عمرانی تزریق کردیم.



احمدی نژاد یارانه بخش کشاورزی را یک‌هزار میلیارد ریال خواند و افزود: رایانه بخش کشاورزی را در بودجه امسال یک هزار میلیارد گذاشته ایم و افراد و موسسات زیادی را که وصل به بودجه بوده اند را کاهش دادیم و آن مبلغ را به بودجه عمرانی اضافه کرده ایم. مجموع سرمایه گذاری نزدیک 145 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده و این بودجه به تولید کشور کمک خواهد کرد.



وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه امسال خلاف اصل 44 نیست؟، گفت: نه، در واقع در اصل 44 باید واگذار کنیم و نزدیک 150 شرکت به طور کامل در سال آینده واگذار خواهد شد، ولی در مورد شرکت هایی که توانایی دارند می توانیم فعالیت آنها را افزایش دهیم و سپس واگذار کنیم.

کمترین و بدترین گزینه ممکن را برای درآمد ارزی انتخاب کرده ایم



رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در وضعیت تحریم ها به احتمال زیاد تغییر یا بهبودی ایجاد نخواهد شد، آیا در بودجه به این مساله نیز توجه شده است؟، تصریح کرد: ما کمترین و بدترین گزینه ممکن را برای درآمد ارزی انتخاب کرده ایم و در خود بودجه هم مکانیسم های زیادی را در نظر داریم که در صورتیکه درآمدها افزایش یابد بتوانیم آن را در جاهای مختلف سرمایه‌گذاری کنیم.



وی ادامه داد: مردم تحت فشار قرار دارند و لذا در بودجه تلاش کردیم که به نوعی قدرت خرید مردم حفظ شود و یا به آنها کمک شود.

رئیس جمهور گفت : علاوه بر بودجه معمول برای بحث درمان ۲ رقم بزرگ قرار دادیم که ۲ هزار میلیارد آن برای بحث پزشک خانواده است، پزشک خانواده مستقیما سقف پرداخت مردم را کاهش می‌دهد و اگر نیاز به درمان در سطح بالاتری بود، بخشی از آن از منبع اولیه برداشته می‌شود و لذا به پرداختی مردم کمک می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنین مبلغ ۲۷۶۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه و ارز دارو و نیروهای تخصصی اختصاص دادیم و برای بیماران صعب‌العلاج نیز ردیف‌هایی را در نظر گرفتیم تا فشار را کاهش دهیم، گفت: برای کالاهای اساسی و نان نیز بودجه خوبی در نظر گرفتیم و ۱۱۳۵۰ میلیارد تومان برای این بخش اختصاص دادیم و برای حمایت از برنامه‌های جمعیت یعنی حفظ و رشد جمعیت نیز ۱۵۰۰ میلیارد تومان قرار دادیم که باز به خانواده‌ها باز می‌گردد.

احمدی نژاد با بیان اینکه در بودجه سال آینده حقوق کارمندان و بازنشستگان 20 درصد رشد خواهد داشت، گفت: میلیارد دلار نیز برای مناطق محروم قرار داده‌ایم.

ادامه دارد.