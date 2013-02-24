احداث 55 هزار واحد مسکونی دولتی در سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تولید شرکت بنیاد بتن ایران در حاشيه برگزاري هفتمين جشنواره روز ملي مهندسي استان سمنان كه در سالن اجتماعات هلال‌احمر برگزار شد در خصوص محصولاتی که در این نمایشگاه معرفی شده گفت: این بنیاد نخستين و تنها تولید کننده انواع ملات خشک آماده صنعتی کشور است که در استان سمنان فعالیت می‌کند.

وحید کامیاب افزود: هدف ما از ایجاد این غرفه در روز مهندس ارائه و معرفی محصولات در زمینه توانمندی مهندسی است.

وي تصریح کرد: این کارخانه نخستين و تنها تولید کننده انواع ملات خشک آماده صنعتی در کشور است که تا قبل از ملات خشک آماده از دیگر کشورها وارد می‌شد؛ اما خوشبختانه هم اكنون به تولید ملی این محصول دست پیدا كرده‌ايم.

معاون تولید شرکت بنیاد بتن ایران افزود: در حال حاضر شش نوع محصول را تولید می‌کنیم که در طرح توسعه خود 70 نوع محصول با کاربرد متفاوت را برای شرایط مختلف آب و هوایی و تمام مناطق جغرافیایی پیش‌بینی كرديم که انشاء الله طي سال‌هاي آینده به آن دست پیدا خواهیم کرد.

كامياب گفت: ملات بنایی، چسب کاشی و سرامیک، ملات اندود نهایی (نمای داخلی)، ملات ادود نهایی (نمای خارجی)،ملات اندود آستر (زبره)، ملات اندود نما (تک لایه)، ملات بلوک بتن سبک و ملات تعمیری از محصولاتی است که در این غرفه به معرفی آن پرداختیم.

این مهندس جوان کشورمان در خصوص مزایای استفاده از این ملات خشک افزایش سرعت در اجرا، افزایش طول عمر ساختمان در اثر دوام و مقاومت بالاتر ملات خشک، استفاده آسان و کاهش هزینه اجرا، حفظ محیط زیست، قابلیت نگهداری طولانی مدت در انبار، اطمینان از کیفیت مواد اولیه و امکان کنترل کیفیت را از جمله مزایای ملات خشک برشمرد.

وي خاطرنشان كرد: این شرکت با احداث و راه‌اندازی نخستين کارخانه پیشرفته و تمام اتوماتیک تولید ملات خشک آماده در ایران، محصولات جدید خود را با نام تجاری "بن ملات " از ابتدای سال 91 با ظرفیت تولید سالانه یک صد هزار تن به بازار عرضه كرده است.

برپایی نمایشگاه توانمندی‌های مهندسان استان سمنان

دستاوردها و توانمندی‌های مهندسان استان سمنان در حاشیه برگزاری هفتمین جشنواره روز ملی مهندسی استان در محل سالن هلال احمر سمنان در جهت تولیدات داخلی به معرض نمایش درآمد.

در این نمایشگاه 12 غرفه از شرکت‌هایی مختلف توانمندی خود را به نمایش گذاشته بودند که هر کدام ایفاگر سهمی در تحقق شعار تولید ملی بودند.

1500 نيروي متخصص جذب بسيج مهندسين شدند

مسئول بسيج مهندسين سپاه استان سمنان گفت: امسال 1500 نيروي متخصص و متعهد جذب بسيج مهندسين شده‌اند و اين امر موفقيتي بزرگ در سطح استان است و در مجموع بايد گفت دو هزار و 400 نفر عضو بسيج مهندسين هستند.

مرتضي دهرويه در هفتمين جشنواره ملي روز مهندسي استان سمنان که در سالن اجتماعات هلال احمر برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به تحریم دشمنان در بخش صنعت و کشاورزی نیاز به تحول وجود دارد و در آينده‌اي این سازمان به سه بخش سازمان مهندسین عمرانی، صنعتی و کشاورزی تقسیم مي‌شود.

وي افزود: سه بخش صنعت، كشاورزي و عمران جزء اولويت‌هاي اوليه و اساسي سازمان بسيج مهندسين محسوب مي‌شود.

مسئول بسيج مهندسين سپاه استان سمنان خاطرنشان كرد: سازمان‌ بسيج مهندسين در انجام مأموريت‌هاي سپاه استان سمنان تمام تلاش خود را كرده انجام داده و خواهد داد و بايد گفت ظرفيت و پتانسيل نيروي بسيجي هر جا كه باشد نتيجه‌بخش و اثرگذار بوده است چرا كه كار سخت و انجامش براي بسيج و بسيجي است.

احداث 55 هزار واحد مسکونی دولتی در سمنان

معاون امور عمرانی استاندار سمنان از احداث 55 هزار واحد مسکونی دولتی با تسهیلات مسکن مهر توسط دولت در استان سمنان خبر داد.

پرهام جان‏فشان‏عراقی در بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های مهندسان استان سمنان گفت: در استان سمنان شش هزار و 500 مهندس در نظام‏های مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی عضو هستند که این تعداد در چرخه اجرایی استان نقش‌آفرینی می‏کنند و به همت نظام مهندسی ساختمان سمنان، دو میلیون متر مربع طرح و محاسبه توسط پیمانکاران رتبه‌دار به اجرا در آمده است.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان ادامه داد: با پیگیری‌های به عمل آمده، دو هزار و 400 نفر عضو نظام مهندسی کشاورزی هستند و استان سمنان در بخش معدن در تولید گچ رتبه نخست و در تولید ذغال سنگ رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: در بخش مهندسی ساختمان با اجرای طرح‌های دو میلیون مترمربعی، اگر هر متر مربع 400 هزار تومان هزینه داشته باشد، حاصل آن هزینه‌ای 800 میلیارد تومانی است؛ به این معنا که هشت برابر اعتبارات عمرانی استان سمنان از این بخش درآمد به دست می‌آید.

جان‏فشان‏عراقی اظهار داشت: بر اساس سرشماری سال 85 کل ساخت و سازهای دولتی 146 هزار واحد مسکونی بوده است و 55 هزار واحد مسکونی دولتی با تسهیلات مسکن مهر فقط توسط دولت ساخته شده که این ساخت و ساز اشتغال را در این استان فراهم کرده و می‌توان گفت که چرخ‏های اقتصاد در حال چرخیدن است.

850 پروانه کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری استان سمنان صادر شد

مسئول سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان سمنان گفت: مهندسان ما در مناطق روستایی عشایری حضور پیدا می‌کنند و در اين راستا850 پروانه کشاورزی در مناطق مورد بهره‌برداری واقع شده است.

ایرج ذوالفقاری در دیدار با مدیران دستگاه‌های اجرایی و روسای نظامات مهندسی کارگروه های بسیج مهندسین که به مناسبت هفته مهندس برگزار شد، اظهار داشت: در طرح توسعه کشاورزی مهندسین ما وارد عرصه شده‌اند و در این امر هم موفقیت‌هایی حاصل شده است و محوریت نگاه ما بر اساس تولیدملی و کار و سرمایه ایرانی بوده است.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی در استان سمنان سال یک هزار و 380 تاسیس شد و در حال حاضر حدود دو هزار و400 عضو حقیقی و یکصد عضو حقوقی در سازمان عضویت دارند.

مسئول سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان سمنان ادامه داد: صدور مجوزها و پروانه‌های تولیدی از وظایف سازمان نظام کشاورزی است.

عضویت 3200 نفر از مهندسان عمران در سازمان نظام مهندسی استان سمنان

همچنين مسئول نظام مهندسی ساختمان استان سمنان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد در کشور مطرح شده و پر تعدادترین سازمان موجود در کشور است که در حال حاضر سه هزار و 200 نفر از مهندسین رشته‌های عمران، معماری، مکانیک و ... در استان سمنان عضو هستند.

علی نیک‌هوش افزود: جامعه مهندسان نه فقط به دلیل مدارج علمی و تحصیلات، بلکه به دلیل حسن سلوک و ولایتمداریشان شان ویژه‌ای در اجتماع داشته و مورد احترام عموم جامعه هستند.

مسئول نظام مهندسی ساختمان استان سمنان یکی از اهداف اصلی سازمان نظام مهندسی را ایجاد اشتغال برای اعضاي جوان عنوان کرد و افزود: طبق آمارهای موجود از سه هزار و 200 عضو سازمان، یک هزار و 750 نفر افرادی هستند که تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند و پروانه نظام مهندسی را کسب نکرده‌اند، 617 نفر بین سه تا هفت سال سابقه کار، 450 نفر بین 7 تا 12 سال و مابقی افراد بالای 12 سال سنوات خدمت دارند.

نیک‌هوش ادامه داد: حدود 60 درصد از اعضا زیر سه سال سابقه کار دارند و این موضوع نشان می‌دهد سازمان جوانی داریم؛ بنابراین ایجاد اشتغال جزو اولویت‌های اصلی ماست.