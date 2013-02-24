فرانسه کمترین فهم را از اسلام دارد/تونس وارد مرحله جدیدی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامی النهضه در گفتگو با روزنامه فرانسوی "ژورنال دو دیمانش" اظهار داشت: روابط تونس و فرانسه پیچیده است. فرانسه واقعا به ما نزدیک است اما با این وجود کمترین درک و فهم را از اسلام و تونسی ها دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: "مانوئل والس" وزیر کشور فرانسه حزب النهضه، اخوان المسلمین و القاعده همه را به یک چشم می بیند و این بیانگر این است که وی چیزی از اسلام نمی داند. بله والس با اظهارات خود به ما توهین کرده است.

راشد الغنوشی درباره اوضاع سیاسی فعلی تونس نیز گفت: "علی العریض" نخست وزیر جدید تونس به اعتدال و روابط حسنه با تمامی طیف های سیاسی معروف است و من معتقدم تونس از روز جمعه وارد مرحله جدیدی برای تحقق اهداف انقلاب خود شده است. رهبر حزب اسلامی النهضه پیش بینی کرد که در سال جاری قانون جدید انتخابات و قانون اساسی جدید تدوین شود و انتخابات در پاییز آینده برگزار شود.

مانوئل والس در پی ترور "شکری بلعید" یکی از رهبران مخالف تونس در اوایل ماه جاری میلادی نسبت به افراط گرایی در لیبی، تونس و مصر کشورهایی که انقلاب کرده اند هشدار داد و در ادعایی اسلام را یک دین افراطی توصیف کرد.