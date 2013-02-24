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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

راشد الغنوشی:

فرانسه کمترین فهم را از اسلام دارد/تونس وارد مرحله جدیدی شده است

فرانسه کمترین فهم را از اسلام دارد/تونس وارد مرحله جدیدی شده است

رهبر حزب اسلامی النهضه در گفتگویی در واکنش به اظهارات ضد اسلامی اخیر وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که فرانسه کمترین فهم را از اسلام دارد و تونس با انتخاب "علی العریض" نخست وزیر جدید وارد مرحله جدیدی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامی النهضه در گفتگو با روزنامه فرانسوی "ژورنال دو دیمانش" اظهار داشت: روابط تونس و فرانسه پیچیده است. فرانسه واقعا به ما نزدیک است اما با این وجود کمترین درک و فهم را از اسلام و تونسی ها دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: "مانوئل والس" وزیر کشور فرانسه حزب النهضه، اخوان المسلمین و القاعده همه را به یک چشم می بیند و این بیانگر این است که وی چیزی از اسلام نمی داند. بله والس با اظهارات خود به ما توهین کرده است.

راشد الغنوشی درباره اوضاع سیاسی فعلی تونس نیز گفت: "علی العریض" نخست وزیر جدید تونس به اعتدال و روابط حسنه با تمامی طیف های سیاسی معروف است و من معتقدم تونس از روز جمعه وارد مرحله جدیدی برای تحقق اهداف انقلاب خود شده است. رهبر حزب اسلامی النهضه پیش بینی کرد که در سال جاری قانون جدید انتخابات و قانون اساسی جدید تدوین شود و انتخابات در پاییز آینده برگزار شود.

مانوئل والس در پی ترور "شکری بلعید" یکی از رهبران مخالف تونس در اوایل ماه جاری میلادی نسبت به افراط گرایی در لیبی، تونس و مصر کشورهایی که انقلاب کرده اند هشدار داد و در ادعایی اسلام را یک دین افراطی توصیف کرد.

کد مطلب 2005078

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