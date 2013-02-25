آن هاتاوی با "فانتین" اسکار گرفت/ جایزه بهترین ترانه برای مامور 007

به گزارش خبرنگار مهر، دیگر برگزیدگان این دوره مراسم اسکار به این ترتیب معرفی شدند:



صدابرداری



اندی نلسون، مارک پترسون و سیمون هیس برای "بینوایان" به عنوان برنده اسکار انتخاب شدند. "آرگو"، "زندگی پای"، "لینکلن" و "اسکای فال" دیگر نامزدهای این بخش بودند.



تنظیم صدا



در این بخش پر هالبرگ و کارن بکر لندرز برای "اسکای فال" و پل اوتوسن برای "سی دقیقه نیمه شب" به صورت مشترک این جایزه را دریافت کردند.

دیگر نامزدهای این بخش "آرگو"، "جانگوی رها شده" و "زندگی پای" بودند.



بازیگر نقش مکمل زن



در این بخش آن هاتاوی به عنوان برنده اسکار انتخاب شد. او موفق ترین بازیگر سال بود و با وجود بازی کوتاهش در نقش تاثیرگذار فانتین فیلم "بینوایان" توانست جایزه منتقدان، گلدن گلوب، بفتا و انجمن بازیگران آمریکا را به نام خودش کند.

امی آدامز برای فیلم "مرشد"، سالی فیلد برای فیلم "لینکلن"، هلن هانت برای فیلم "فصل‌ها" و جکی ویور برای فیلم "کتابچه بارقه امید" دیگر نامزدهای این بخش بودند.



تدوین



ویلیام گلدنبرگ برای فیلم "آرگو" به عنوان برنده این بخش انتخاب شد.

تیم اسکوییرز برای فیلم "زندگی پای"، مایکل کان برای فیلم "لینکلن"، جی کسیدی و کریسفین استرادرز برای فیلم "کتابچه امیدبخش" و ویلیام گلدنبرک و دیلان تیچنکو برای فیلم "30 دقیقه نیمه شب" دیگر نامزدهای این بخش بودند.



بهترین طراحی صحنه



در این بخش ریک کارتر و جیم اریکسون برای فیلم "لینکلن" اسکار گرفتند.

دیگر نامزدهای این بخش "آنا کارنینا"، "هابیت: یک سفر غیرمنتظره"، "بینوایان" و"زندگی پای " بودند.



موسیقی متن



مایکل دانا برای فیلم "زندگی پای" در این بخش جایزه اسکار را به خانه برد.

داریو ماریانلی برای فیلم " آناکارنینا"، الکساندر دسپلت برای فیلم "آرگو" ، جان ویلیامز برای فیلم "لینکلن" و توماس نیو من برای فیلم "اسکای فال" دیگر نامزدهای این بخش بودند.



بهترین ترانه فیلم



آدل آدکینس و پل اپوورت برای ترانه "اسکای‌فال" از فیلم "اسکای فال" جایزه اسکار این بخش را دریافت کردند.

"بینوایان"، "زندگی پای"، "در جست و جوی یخ" و "تد" دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.