به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اسکار 2013 که اکنون در دالبی تیاتر در حال برگزاری است برگزیدگان بخش های مختلف را چون بازیگر مکمل مرد، بهترین فیلم خارجی زبان، بهترین انیمیشن بلد، مستند بلند، مستند کوتاه، فیلم کوتاه، چهره پردازی، طراحی لباس، فیلمبرداری، بهترین انمیشین کوتاه و ...معرفی کرد و بخش های دیگر نیز به تنواب اعلام می شوند.

آنچه تا این لحظه باعث خوشحالی علاقمندان به سینما شده است، انتخاب فیلم "عشق" به کارگردانی میشاییل هانکه در بخش بهترین فیلم خارجی زبان است. این جایزه سال گذشته به فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی رسیده بود. فیلم جدید هانکه همانطور که از نامش پیداست به موضوع عشق می پردازد. این فیلم داستان زن و مرد پیری است که هر دو در عرصه موسیقی فعالیت می کنند و حال بیماری زن باعث می شود آنها خاطرات یک عمر را مرور کنند.

این فیلم محصول مشترک اتریش و فرانسه است.

اما یک رای دیگر در بخش فیلم بلند مستند بود که می توانست رای بهتری باشد. در این بخش "در جستجوی شوگرمن" ساخته مالک بندالجلول عنوان برنده این بخش را دریافت کرد. این فیلم سوئدی درباره یک خواننده موسیقی راک و فوک آمریکایی در دهه شصت است که در اواسط دهه هفتاد در آفریقا به شهرت رسید، اما به دلیل انزوای خودخواسته همه او را مرده تصور می کردند.

ولی انتظار می رفت اسکار به فیلم "5 دوربین شکسته" ساخته عماد برناط فیلمساز فلسطینی توجه کند. این فیلم مستند از فلسطین به دلیل دستگیری سازنده اش در فرودگاه لس آنجلس نیز خبرساز شده بود. این فیلم با یک دوربین معمولی و توسط یکی از روستاییان فلسطین که برای تولد چهارمین بچه اش یک دوربین فیلمبرداری خانگی خرید، در طی چهار سال ساخته شده است. البته اسراییلی های این دوربین را شکستند و این اتفاق هر بار تکرار شد . اسم فیلم هم از همینجا می آید.

برناط و خانواده اش چند روز پیش برای شرکت در مراسم اسکار راهی آمریکا شده بود که ساعت ها در فرودگاه لس آنجلس مورد بازجویی سخت قرار گرفتند و در نهایت هم با پادرمیانی مایکل مور رئیس بخش مستند اسکار از این بازجویی رهایی یافتند.

برناط در گفتگویی اعلام کرد: با وجود اینکه این تجربه‌ای ناخوشایند بود، اما این اتفاق هر روز در کرانه باختری فلسطین می‌افتد. بیش از 500 ایست بازرسی، انسداد جاده ها و موانع دیگر وجود دارند که هیچ کداممان از برخورد با آنها در امان نبوده‌ایم. تجربه ما مثالی بسیار کوچک از مسایلی است که مردم ما هر روز با آنها مواجه هستند.

"دروازه‌بانان" دیگر نامزد این بخش هم درباره شکل‌گیری "شین بت" پلیس مخفی اسراییل است که عقاید 6 نفر از روسای این سازمان خطرناک را جلوی دوربین قرار داده است.

به نظر می رسد اسکار علاقه ای به فیلم های ضداسرائیلی نشان نداده است. البته باید منتظر واکنش و اظهار نظر مایکل مور ماند.