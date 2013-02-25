"پای" اسکار را برای آنگ لی به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، "زندگی پای" که تا این لحظه پیشتاز جوایز هشتاد و پنجمین مراسم اسکار است توانست اسکار بهترین کارگردانی را برای آنگ لی به ارمغان بیاورد. این فیلم که روایتگر زندگی جوان هندی و سرگردانی او بر روی اقیانوس است، دومین جایزه اسکار کارگردانی برای آنگ لی را به همراه داشت.

میشائیل هانکه برای "عشق"، دیوید او راسل برای "کتابچه بارقه امید"، استیون اسپیلبرگ برای "لینکلن" و بن زیتلین برای "جانوران سرزمین وحشی جنوب" دیگر نامزدهای بهترین کارگردانی اسکار هشتاد و پنج بودند.

"زندگی پای" اسکار بهترین فیلمبرداری، جلوه‌های ویژه و بهترین موسیقی متن را نیز تا این لحظه از آن خود کرده است.