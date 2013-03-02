به گزارش خبرنگار مهر، نیک آرنولد نویسنده این کتاب از نوجوانی، قصه‌ها و کتاب‌های زیادی نوشته است. اما هیچ وقت خوابش را هم نمی‌دید که به خاطر نوشتن کتاب «جهان از دست رفته» به شهرت برسد. ایجاد انفجار، مکیدن گاز هلیوم از داخل بادکنک و پختن چیزهای حال به هم زن، از جمله پژوهش‌هایی است که او انجام داده و از لحظه لحظه آن لذت فراوانی برده است.

در مواقعی که او به علوم ترسناک فکر نمی‌کند، وقت اضافه‌اش را به تدریس نویسندگی برای آدم‌بزرگ‌ها در دانشگاه می‌گذراند. خوردن پیتزا، دوچرخه‌سواری و ساختن لطیفه‌های بامزه، از سرگرمی‌های مورد علاقه او هستند. (البته همه این کارها را همزمان باهم انجام نمی‌دهد!)

تونی دوسالز نیز تصویرگر این کتاب، از وقتی که توی قنداق بوده، مداد رنگی به دست داشته و از آن موقع تا به حال، چیزهای زیادی کشیده است. او علوم ترسناک را خیلی جدی گرفته و حتی قبول کرده که چند تا از آزمایش‌های انفجاری ما را خودش قبل از ترسیم کردن، آزمایش کند. خوشبختانه آسیب‌هایی که به او وارد شد، چندان جدی نبود. تونی در مواقعی که مداد و قلم دستش نیست، دوست دارد شعر بگوید و اسکواش بازی کند؛ البته هنوز نتوانسته شعری درباره اسکواش بسراید!

ماشین سیاره‌خور، زباله‌های دردسرساز، انرژی‌ شیطانی، آب و هوای دیوانه، امواج ترسناک گرما، خشکسالی‌های خشن، سیل‌های مرگبار و توفان‌های بی‌رحم، ذوب شدن گسترده یخ‌ها، پیش‌بینی‌های مورمورکننده از وضع آب و هوا، جهان از دست رفته و خودآزمایی جهان از دست رفته بخش‌های مختلف این کتاب را تشکیل می‌دهند. اسرار چندش‌آور گازهای گلخانه‌ای، جزئیات مرگبارترین ضایعات سمی و پاسخ چنین سئوالی که آیا زمین سال 2100 را به خود خواهد دید یا خیر، هم در این کتاب ذکر شده‌اند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

می‌خواهم برایتان توضیح بدهم که وقتی خیلی گرمتان می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد. در عمق مغز شما منطقه‌ای وجود دارد به نام هیپوتالاموس. این منطقه مفید مغزتان در کنار کارهای دیگری که انجام می‌دهد، بر دمای خونتان هم نظارت دارد. اگر در وضعیتی قرار بگیرد که دمای بدنتان بالا برود، هیپوتالاموس دست به کار می‌شود و به رگ‌های خونی داخل پوست شما دستور می‌دهد گشادتر شوند تا حرارت بیشتری را آزاد کنند. در چنین وضعیتی پوست‌تان عرق می‌کند. این عرق‌های نازنین و گوارا، پوست شما را خنک می‌کنند و حرارت آن را پایین می‌آورند.

یادتان باشد که خیلی خوش‌شانس هستید که بدنتان می‌تواند خودش را خنک کند. اگر این طور نبود امکان داشت گرفتار سردرد و گیجی شوید. کسانی که خیلی گرمشان می‌شود دیگر عرق نمی‌کنند، رنگ آن‌ها می‌پرد یا پوستشان به رنگ کبود کم رنگ در می‌آید و ممکن است بالا بیاروند یا کور شوند. اگر دمای بدن آن‌ها به 42 درجه سانتی‌گراد برسد، دچار آسیب مغزی می‌شوند. مرگ کسی که دمای بدنش به 45 درجه سانتی‌گراد برسد، دچار آسیب مغزی می‌شوند. مرگ کسی که دمای بدنش به 45 درجه سانتی‌گراد می‌رسد حتمی است. حالا با این فکر کوچولی خوشحال‌کننده، بیایید ببینیم چرا وقتی پای موضوع گرم شدن آب و هوا وسط می‌آید، دانشمندان داغ می‌کنند و این قدر به آن اهمیت می‌دهند...

این کتاب با 160 صفحه مصور، شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 6 هزار تومان منتشر شده است.