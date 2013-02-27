کالاهای نمایشگاه بهاره کرمانشاه با 15 درصد تخفیف عرضه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر؛ حسین بیات درجمع خبرنگاران گفت:امسال نمایشگاه بهاره کرمانشاه درمساحت 3 هزارمتر مربع با 250 غرفه برگزار می شود.

وی ادامه داد: کارشناسان سازمان بازرگانی اکنون درحال قیمت گذاری محصولات عرضه شده در این نمایشگاه هستند.

وی تصریح کرد: قیمت کالاهای عرضه شده دراین نمایشگاه با تخفیف 10 الی 15 درصد به مردم عرضه خواهد شد.

وی ابراز داشت: با سازمان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی کرمانشاه نیز برای حمل و نقل آسان شهروندان هماهنگی های لازم صورت گرفته است به طوری که مردم این وسایل نقلیه مردم از شهرک مسکن به نمایشگاه بهاره پارک شاهد و از پارک شاهد به میدان آزادی منتقل می کنند.

رئیس مجمع امور صنفی کرمانشاه تصریح کرد: همزمان با برگزاری نمایشگاه بهاره در پارک شاهد در سایر نقاط شهر کرمانشاه نیز محصولات اساسی و مورد نیازمردم با قیمت عرضه شده در نمایشگاه توزیع می شود.

وی ساعات کار نمایشگاه بهاره را از ساعت 8 صبح تا 10 شب عنوان کرد.

بیات گفت: 500 هزار اتیکت در اندازه های بزرگ و کوچک برای درج قیمت بر روی محصولات تهیه شده است که فروشندگان ملزم به نصب این اتیکت ها هستند.

رئیس مجمع امور صنفی استان کرمانشاه ابراز داشت: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی فروشندگان می توانند موارد تخلف را با شماره تلفن های 124 و 8258840 اطلاع دهند.

بیات گفت: درصورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی فرشندگان بدون هیچ گونه اغماضی به شدت با آنها برخورد می شود.

رئیس مجمع امور صنفی استان کرمانشاه گفت: در 6 نقطه شهر کرمانشاه به طورهمزمان کالاهای اساسی مردم مانند گوشت سفید و قرمز و برنج توزیع می شود.