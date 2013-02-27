عرضه پسته 30 هزار تومانی در نمایشگاه بهاره پایان سال استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگارمهر؛جهانگیر شاهمرادی درنشت خبری تنظیم بازار شب عید سال 1392گفت: خوشبختانه هیچ گونه مشکلی در رابطه با تامین وتهیه اقلام مورد نیاز مردم برای شب عید نداریم و تمهیدات و برنامه ریزی های لازم از قبل در این مورد اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: برای تهیه کالاهای ضروری شب عید مردم هیچ گونه کمبودی در استان کرمانشاه وجود ندارد وذخیره سازی های مناسب از مواد غذایی مانند گوشت مرغ ،گوشت قرمز و انواع میوه های سیب و پرتغال صورت گرفته است.

وی به مردم کرمانشاه اطمینان داد که درزمینه انواع مواد غذایی مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، انواع برنج و میوه هیچ گونه کمبودی در استان وجود ندارد.

وی اظهارداشت: در 35 نقطه از شهر کرمانشاه و در فروشگاه های بزرگ گوشت منجمد مرغ با قیمت 4 هزارو 600 تومان برای مصرف کننده توزیع می شود.

شاهمرادی همچنین ازبرگزاری نمایشگاه بهاره در طی روزهای 13 الی 22 اسفند ماه سال جاری در محل نمایشگاه دائمی پارک شاهد شهر کرمانشاه خبر داد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: غرفه های متعددی برای عرضه گوشت قرمز و سفید درنمایشگاه پایانی سال جاری پیش بینی شده است که مردم کرمانشاه می توانند با آرامش خیال به اندازه نیازخرید کنند.

وی درباره توزیع شکر و روغن نباتی نیزابراز داشت: به اندازه نیاز مرد م استان کرمانشاه در انبارهای استان ذخیره سازی صورت گرفته است.

شاهمرادی تصریح کرد: 330 تن پسته به استان کرمانشاه اختصاص داده شده است که با قیمت هر کیلو 30 هزار تومان درنمایشگاه محصولات بهاره در بین مردم کرمانشاه توزیع می شود.

مسئول نمایشگاه دائمی پارک شاهد شهرکرمانشاه نیزگفت: درسال جاری تعداد 250 غرفه برای عرضه انواع محصولات آرایشی، بهداشتی، مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، پارچه فروشی ونان برنجی در نظر گرفته شده است.











