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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۳۹

درگیری نیروهای امنیتی ترکیه و آوارگان سوری دهها زخمی به جا گذاشت

درگیری نیروهای امنیتی ترکیه و آوارگان سوری دهها زخمی به جا گذاشت

رسانه های ترکیه از زخمی شدن دهها نفر در جریان درگیری نیروهای امنیتی ترکیه با آوارگان سوری در مقابل یک اردوگاه جدیدالتاسیس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از "حریت" چاپ ترکیه ، ممانعت گروهی از نیروهای امنیتی منطقه "حاران" ترکیه از ورود آوارگان سوری به کمپ "شانلی یوفرا "سبب درگیری شدید میان دو طرف شد.

بنا بر این گزارش، گروهی از آوارگان سوری قصد ورود به اردوگاه جدید را داشتند که نیروهای ترک به بهانه ثبت نشدن نام آنها در فهرست افرادی که قرار بود، وارد این اردوگاه شوند، از ورود آنها جلوگیری کردند و همین امر سبب اعتراض و درگیری این آوارگان با نیروهای امنیتی ترک شد.

شمار مجروحان این درگیری 35 نفر گزارش شده است که در میان آنها یک آتش نشان ، شش سرباز ، 13 نیروی امنیتی و 15 آواره سوری به چشم می خورد.

"سلامی یازیچی " فرماندار منطقه "حاران"درباره این درگیری گفت : بعد از درگیری ها جلسه ای را با نماینده آوارگان برگزار کردیم و آنها خواسته هایشان را مطرح کردند و ما سعی می کنیم در حد توان خود به خواسته های آنان پاسخ دهیم.

خاطر نشان می شود به سبب حمایتهای گسترده تسلیحاتی و مالی ترکیه، برخی رژیمهای عربی و همچنین آمریکا از گروههای مسلح در سوریه، شماری از شهروندان سوری به سبب تهدید این گروهها از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و به کشورهای همسایه پناه برده اند که در این میان ترکیه همواره با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه همزمان با حمایت گسترده از تروریستها بیشترین نقش را در تشدید ناآرامی ها و همچنین مصائب مردم سوریه ایفا می کند.

کد مطلب 2008041

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