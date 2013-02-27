به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضائی بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری رؤسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز در بوشهر با اشاره به تراکم بالای دانش‌آموزان استان بوشهر در مقطع ابتدائی، اظهار داشت: 80 درصد مدارس مقطع ابتدایی در شهر بوشهر دو نوبته هستند.

وی با اشاره به مشکلاتی که بر اثر تراکم بالای دانش‌اموزان مقطع ابتدایی ایجاد شده است، اضافه کرد: این تراکم را در حالی در مقاطع ابتدائی شاهد هستیم که در مقاطع دبیرستان و راهنمایی این مشکلات را نداریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: دوبت‌ها نهم و دهم توجه بسیار زیادی را برای توسعه فضاهای اموزشی در نقاط مختلف استان بوشهر داشته‌اند و در این دوران سه‌هزار کلاس درس در استان بوشهر ساخته شده است.

وی با اشاره به وجود یک‌هزار و 381 کلاس درس تخریبی در استان بوشهر، تصریح کرد: با توجه به اینکه با محدودیت فضاهای اموزشی مواجه هستیم، به ناچار از این فضاهای اموزشی استفاده می‌کنیم.

رضائی ادامه داد: به منظور پوشش همه دانش‌اموزان، 23 مدرسه ابتدایی روستایی زیر پنج دانش‌آموز، چهار مدرسه با دو دانش‌آموز و یک مدرسه نیز با یک دانش آموز در استان بوشهر به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازند و تلاش داریم تا هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای بدون مدرسه نماند.

وی با اشاره به وجود 495 کلاس درس بدون سیستم خنک‌کننده در استان بوشهر، تاکید کرد: 26 مدرسه تک کلاسه، 61 مدرسه دو کلاسه و 87 مدرسه سه کلاسه در روستاها تخریبی هستند و 250 مدرسه نیز نمازخانه ندارند.