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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

رضائی عنوان کرد:

تراکم بالای دانش‌آموزان مقطع ابتدائی در بوشهر/ 250 مدرسه بدون نمازخانه

تراکم بالای دانش‌آموزان مقطع ابتدائی در بوشهر/ 250 مدرسه بدون نمازخانه

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: تراکم دانش آموزان در مدارس مقطع ابتدائی بوشهر بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضائی بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری رؤسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز در بوشهر با اشاره به تراکم بالای دانش‌آموزان استان بوشهر در مقطع ابتدائی، اظهار داشت: 80 درصد مدارس مقطع ابتدایی در شهر بوشهر دو نوبته هستند.

وی با اشاره به مشکلاتی که بر اثر تراکم بالای دانش‌اموزان مقطع ابتدایی ایجاد شده است، اضافه کرد: این تراکم را در حالی در مقاطع ابتدائی شاهد هستیم که در مقاطع دبیرستان و راهنمایی این مشکلات را نداریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: دوبت‌ها نهم و دهم توجه بسیار زیادی را برای توسعه فضاهای اموزشی در نقاط مختلف استان بوشهر داشته‌اند و در این دوران سه‌هزار کلاس درس در استان بوشهر ساخته شده است.

وی با اشاره به وجود یک‌هزار و 381 کلاس درس تخریبی در استان بوشهر، تصریح کرد: با توجه به اینکه با محدودیت فضاهای اموزشی مواجه هستیم، به ناچار از این فضاهای اموزشی استفاده می‌کنیم.

رضائی ادامه داد: به منظور پوشش همه دانش‌اموزان، 23 مدرسه ابتدایی روستایی زیر پنج دانش‌آموز، چهار مدرسه با دو دانش‌آموز و یک مدرسه نیز با یک دانش آموز در استان بوشهر به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازند و تلاش داریم تا هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای بدون مدرسه نماند.

وی با اشاره به وجود 495 کلاس درس بدون سیستم خنک‌کننده در استان بوشهر، تاکید کرد:  26 مدرسه تک کلاسه، 61 مدرسه دو کلاسه و 87 مدرسه سه کلاسه در روستاها تخریبی هستند و 250 مدرسه نیز نمازخانه ندارند.

کد مطلب 2008050

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