به گزارش خبرنگار مهر،‌ حسین مظفر با اشاره به تلاش اعضای این ائتلاف برای همگرایی و وحدت بیش از پیش در برنامه‌‌ریزی کلان کشور گفت: با تصمیم اعضای ائتلاف سه‌گانه اصول‌گرایان کارگروه‌های ویژه سیاسی و بین‌المللی، با مسئولیت دکتر علی‌اکبر ولایتی، فرهنگی و اجتماعی با مسئولیت دکتر غلامعلی حدادعادل و اقتصادی و امور زیربنایی با مسئولیت دکتر محمدباقر قالیباف تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.



مظفر با اشاره به سوابق علمی و سیاسی دکتر ولایتی گفت: ولایتی چهره‌ای کاملاً شناخته شده در عرصه سیاسی و بین‌المللی است و نقش وی در تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای در طول تاریخ انقلاب اسلامی شاخص و برجسته است.



وی خاطرنشان کرد: کارگروه سیاسی و بین‌المللی با مسئولیت دکتر ولایتی می‌تواند ضمن ایجاد همگرایی میان نیروهای سیاسی ظرفیت‌های بالای نظام را در راستای حل چالش‌های بین‌المللی بسیج کند.



رئیس ستاد انتخابات ائتلاف سه‌گانه اصول‌گرایان با اشاره به سوابق دکتر حدادعادل در عرصه فرهنگی گفت: حدادعادل با ویژگی‌ فرهنگی و برخورداری از جایگاه مطلوب میان نیروهای ارزشی و اصول‌گرا و بهره‌مندی از سوابق مدیریت در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی از مدیریت مجلس تا حوزه‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی می‌تواند با شناخت عمیق از نیازهای فرهنگی و ارزشی جامعه در جهت برنامه‌ریزی در این زمینه‌ها به‌خوبی تأثیرگذار باشد.



دکتر مظفر در ادامه با اشاره به سوابق مؤثر و ارزشی دکتر محمدباقر قالیباف در دوران دفاع مقدس و مدیریت جهادی و نوگرای وی در دوران فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران گفت: مسئولیت وی برای کارگروه اقتصادی و امور زیربنایی نیز می‌تواند چشم‌انداز امیدبخشی در حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و برداشتن گام‌های بلند برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی ترسیم کند.