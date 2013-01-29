ائتلاف پیشنهاد من بود/ ائتلاف سه گانه با افراد رایزنی می کند نه احزاب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی، سیاستمدار، طبیب، ادیب و تاریخ دانی است، که در حرف و عمل نشان داده در 4 حوزه یاد شده تبحر و تخصص خاصی دارد. ویژگی های اخلاقی گفتمانی اش همان ویژگی های گفتمانی اصولگرایان سنتی پایبند به نظام، امام(ره) و رهبری، استقلال کشور و هویت اسلامی و ایرانی است و در جای جای مصاحبه اش این دغدغه به عنوان تکیه گاه اصلی کلامش دیده می شود. او زاده 4 تیر ماه 1324، در رستم آباد، یکی از 33 روستای شمیران است که دوره تخصص اطفال را در مرکز طبی کودکان دانشگاه تهران و فوق تخصص بیماری های عفونی را در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا گذراند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مدتی معاون وزارت بهداری بود، در دوره اول مجلس به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و سپس به مدت 16 سال، در دوره های ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر خارجه مشغول همکاری بوده و از این حیث پرسابقه ترین وزیر جمهوری اسلامی به شمار می آید که 4 دوره کامل به صورت پیاپی عهده دار یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور بوده است. البته پس از دوم خرداد 1376، با آنکه رئیس جمهور وقت یعنی سید محمد خاتمی، سلیقه و دیدگاه وی را برای عضویت در کابینه می پسندید، ولی او راهی بیت مقام معظم رهبری شده و به عنوان مشاور بین الملل ایشان مشغول به کار شد و تاکنون هم کنون هم در این جایگاه انجام وظیفه می کند. صرف نظر از این، دکتر ولایتی در چند رشته دانشگاهی به تدریس مشغول است و در بعضی از شوراهای مهم کشوری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بنیاد دائره المعارف اسلامی عضویت دارد.

نام او از سال 84 به عنوان یکی از گزینه های جدی ریاست جمهوری در انتخابات های مختلف مطرح بوده است، اما تاکنون بیشتر ترجیح داده به قول خودش: « مصالح ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهد» و بیشتر به عنوان مسئول گروه هایی نظیر 5+6 و 7+8 برای انسجام گروه های اصولگرا در انتخابات انجام وظیفه کرده است. در بحبوحه مطرح شدن نام های مختلف برای حضور انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بازهم نام علی اکبر ولایتی به عنوان یکی از گزینه های جدی مطرح است و بعید نیست که با طراحی ساز و کاری به نام ائتلاف سه گانه، شاهد حضور وی در کسوت کاندیدای ریاست جمهوری آینده باشیم.

ولایتی که از قرار معلوم سحر خیز و وقت شناس است ساعت8:30 چهارشنبه 5 بهمن ماه از بخش های مختلف خبرگزاری مهر بازدید کرد و ضمن آشنایی با روش و شیوه های اطلاع رسانی، ساعاتی را به گفتگو با خبرنگاران و مدیران این خبرگزاری اختصاص داد. آنچه در ادامه می آید بخش اول این گفتگو است.

* سوال اول ما درباره ائتلاف سه گانه است. چه شد که این ائتلاف شکل گرفت، چرا که روایت های متعددی در خصوص شکل گیری آن مطرح می شود. قطعاً شما می توانید روایت اصلی و موثق را مطرح کنید. بنابراین بهتر است بپرسیم چه اتفاقی افتاد که ائتلاف سه‌گانه شکل گرفت و این ائتلاف به پیشنهاد چه کسی تشکیل شد؟

- شرایط کشور ما مثل هر کشور دیگری از حساسیت ها و ویژگی های خاصی برخوردار است. شرایط جمهوری اسلامی ایران نظر به تاثیرگذاری که در جهان اسلام و منطقه دارد، حساسیت و اهمیت آن را مضاعف کرده است چون امروز ایران در حقیقت محور تحولات جهان اسلام است.این موضوع را چه کسی اقرار کند و چه کسی اقرار نکند واقعیت صحنه این است. این هم به برکت انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و هوشمندی و پایداری مردم به دلیل میثاق آنان با آرمان های انقلاب اسلامی و رهبری است که باعث انسجام بی نظیر ملی شده است. ظرفیت های عظیم ژئوپلتیکی، فرهنگی، سیاسی و موقعیت ویژه جمهوری اسلامی ایران که در جهان اسلام بی‌نظیر است ما را به کشوری ممتاز بدل کرده است که نظیر ندارد و لذا تاثیرگذاری آن بی نظیر است.

از انقلاب سال 57 تا کنون ایران مرکز توجهات عالم بوده است. همیشه اخبار ایران مهمترین و یا جزو مهمترین اخبار جهان بوده است و کشور ما به الگویی تبدیل شده که مورد تبعیت دیگر کشورهای اسلامی قرار گرفته است. به ویژه که در شرایط کنونی با ورشکستگی ایده ها و افکار سیاسی شرقی و غربی مواجه هستیم.

مسلمانان جهان توقعاتشان از ایران بالاست

با این ترسیم و زمینه موجود طبیعی است که دوستان ما - مسلمانان در جهان اسلام- توقعاتشان به نسبت اهمیت کشور ما بالاست و دشمنان ما از رشد مستمر جمهوری اسلامی ایران ناراحت هستند و لذا از یک سو توقعات را داریم و از سوی دیگر مخالفت ها را. طبیعی است کشوری با این حساسیت همواره با دشمنی های دشمنانش نظیر ایجاد محدودیت ها، تحریم های یک جانبه، قطعنامه های ناعادلانه و ... مواجه است که این شرایط اهمیت انسجام داخلی را دو چندان می کند.

در پاسخ به سوال شما باید گفت در چنین شرایطی در رابطه با انتخابات هایی که در پیش داریم قطعا، همه نیروهای انقلاب باید انسجامی از خودشان نشان دهند و خوشبختانه از مجلس هفتم به بعد این انسجام بین نیروهای وفادار به انقلاب شکل گرفت و در حال حاضر مجلس محکم و منسجمی شکل گرفته است. در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری قطعا همه باید تلاش کنیم که یک پارچگی، انسجام و وحدت مورد نظر بین نیروهای وفادار به اسلام، انقلاب و نظام به وجود بیاید.

ائتلاف سه گانه پیشنهاد من بود

* سوال ما این است که چه شد ائتلاف سه گانه شکل گرفت؟

- بنده با توجه به حساسیتی که در این رابطه وجود داشت ابتدا موضوع را با آقای قالیباف و سپس با آقای حداد در میان گذاشتم و خوشبختانه هر دوی این عزیزان موضوع را پذیرفتند و بر این اساس طرحی که مطرح شد مورد قبول هر سه نفر قرار گرفت. اصل این طرح این است که هدف گیری ما سه نفر این باشد که از بین معتقدین به اسلام، نظام، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه یک کاندیدا بیشتر نداشته باشیم، چون تفرق و تشتت بین کاندیداها موجب می شود که از انتخابات نتایج مطلوبی به دست نیاید. به خصوص اینکه در شرایط حساسی قرار داریم که می توان گفت حساس ترین شرایط انتخابات در طول انقلاب اسلامی است، لذا هیچ راهی جز جلوگیری از تشتت آرا نیست. این موضوع هم مشخصاتی دارد که اول از همه این است که هر کدام از ما سه نفر این آمادگی را داشته باشیم که اگر اتفاق نظر بر هر یک از ما نبود بدون چانه زنی فرد منتخب را پذیرفته و تقویتش کنیم ولو اینکه آن فرد خارج از این سه نفر باشد. این موضوع بیت الغزل این ائتلاف است و این حرف تازه ای است که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در کشور شکل می گیرد.

اعتقاد ائتلاف سه گانه این است که خدمت به نظام فقط در کسوت ریاست جمهوری نیست

دومین موضوعی که مورد نظر ائتلاف است این است که خدمت کردن نظام فقط در کسوت ریاست جمهوری اتفاق نمی‌افتد، بلکه فرد خدوم می تواند در دیگر سمت ها خدمت کند؛ یعنی آن کسی که از بین اصولگرایان رئیس جمهور می شود دیگر افراد کارآمد اصولگرایان را هم به کار می گیرد چرا که ما معتقدیم هیچ کس عقل کل نیست و فقط خداوند متعال است که از همه موضوعات با خبر است و قادر مطلق است و حضرت حق نیز امر به مشورت کرده است (و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر) یعنی هیچکس بی نیاز از مشورت نیست و در عقل جمعی نتایج بهتر و مطلوب‌تری حاصل می شود.

نکته دیگری که مد نظر ائتلاف سه گانه است این است که هر کس که در این میان به عنوان کاندیدای نهایی اصولگرایان مطرح شد همکاران اصلی خود (تیم خود) و حداقل رئوس تیمش را به مردم معرفی می‎کند، چرا که سمت های مختلف و مهمی در کشور وجود دارد که هر کدام کارهای تعیین کننده ای است. نمی شود رئیس جمهور کارآمدی داشته باشیم که از استفاده از اقتصاددان های خبیر و متخصصین صنعت، کشاورزی، سیاست و امور امنیتی و دفاعی مورد اعتماد بی نیاز باشد. همچنین باید در حوزه تجارت، سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیت، دفاع، صنعت، فناوری، علم و فرهنگ از افراد کارآمد و رده بالا استفاده کنیم. یعنی لزوماً همه مسئولان اجرایی عضو کابینه نیستند.

افراد اجرایی و کابینه باید مومن به ولایت فقیه باشند

نکته مهمی که مورد نظر است این است که افراد اجرایی و کابینه باید مومن به استقلال کشور، قانون اساسی، ولایت فقیه، اسلام و انقلاب اسلامی باشند. کسانی که مخالفت دخالت بیگانه در امور داخلی کشور هستند چرا که این استقلال آسان به دست نیامده است که بعضی با او بازی می کنند. این استقلال و عزت حاصل زحمات 1400 ساله ایران اسلامی است و ریشه هایش سابقه در ریشه های توحیدی ایرانیان ،حتی قبل از اسلام، و پیروی از اسلام و اهل بیت(ع) دارد. این ملت با این عظمت و ریشه ها نشان می دهد کسانی که می خواهند اداره امور را به دست بگیرند باید از این گوهرهایی که به برکت عنایات خداوند متعال و تلاش مردم به دست آمده است دفاع کنند.در حوزه سیاسی هیچ چیز مهمتر از استقلال کشور نیست لذا کسانی که اعتقاد خود را به اسلام و جمهوری اسلامی نشان داده باشند و از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار باشند و عظمت کشور را که مهمترین آن استقلال است با هیچ چیز عوض نکنند، افرادی هستند که مورد نظر ائتلاف سه گانه هستند. این تصویری از سیستم اجرایی کشور در آینده است.

* اشاره کردید که تیم معرفی شود. سوالی که پیش می آید این است که تیم قبل از معرفی کاندیداها معرفی خواهد شد و یا بعد از آن و اینکه این تیم با توافق سه نفر معرفی خواهند شد یا خیر؟

- صرفنظر از اینکه رئیس جمهور یکی از این سه نفر باشد یا خارج از آنها، این سه نفر هسته مرکزی کار در سیستم اجرایی کشور خواهند بود. مستحضرید که آقای مظفر به عنوان رئیس ستاد شوراها و ریاست جمهوری ائتلاف سه گانه معرفی شده است و برای مجلس آینده هم حتماً باید ساز و کاری در نظر گرفته شود که این ساز و کار مشورت بزرگان مجلس کنونی و همه اصولگرایان برنامه ریزی و تشکیل خواهد شد. باید در این بخش جدیت زیادی وجود داشته باشد.

بنای دولت یازدهم همکاری با مجلس و قوه قضائیه است

سازوکار برنامه ریزی شده باید به گونه ای باشد که کسی از اصولگرایان احساس عزلت نکند. ممکن است که مذاکرات ما با دیگر اصولگرایان بخشی انجام شده باشد و بخشی انجام نشده باشد و حتی با تاخیر انجام شود اما حتما بنای ما بر جذب و جلب نظر همه اصولگرایان و حتی افراد موثر در این قشر است.

مجلس نقش تعیین کننده ای دارد یکی از سیاست های آینده کشور همکاری تنگاتنگ مجلس و دولت و البته سه قوه است. پیشرفت مسائل مدیریتی کشور بدون همکاری قوا و انسجام قابل دفاع و پیشرفت امکان ندارد و لذا حتما قوه مجریه در آینده بنایش بر همکاری منسجم با قوه مقننه، قضائیه و سایر نهادها است.

* یعنی این سه نفر هسته مرکزی هیات امنای اصولگرایان در دراز مدت هستند؟

- محدودیتی در این زمینه نیست. بالاخره یک نفر باید پرچم را بر می داشت و به حداقلی به لحاظ تعداد که حرکت شروع شده باشد، قناعت می کرد. اگر منتظر می ماندیم که زمان به سرعت بگذرد و 100 نفر برای گفتگو جمع شوند و اینها در حال گفتگو باشند، زمان بیاید و برود و فرصت را برای انتخابات از دست بدهیم و شرایط نامساعدی بوجود می آید و آن وقت ما هنوز در لاهوت و ناسوت اتفاق بین اصولگرایان می بودیم و انتخابات به پایان می رسید. پس بهتر است که از یک جا کار شروع شود. در هم که باز است.

بنا بر کنار گذاشتن سایر اصولگرایان را نداریم

ما هر کداممان در طی این مدت بالاخره با دوستان اصولگرا ملاقات هایی داشته و خواهیم داشت و بنای ما این نیست که هیچ کسی از افراد شاخص و مطرح اصولگرایان را کنار بگذاریم. ما چنین اختیاری نداریم و چنین اختیاری هم برای خودمان قائل نیستیم، بلکه به عنوان کسانی که کار را شروع کرده ایم امیدواریم یک نمونه هایی از انسجام را قبل از انتخابات نشان دهیم که اعتماد همه جلب بشود.

وقتی می گوییم اصولگرایان، به معنای عضویت در حزب اصولگرا یا داشتن مارک اصولگرایی نیست. بلکه منظور هر فردی است که اسلام، عظمت اسلام و ایران، استقلال کشور، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را هم در قول قبول داشته باشد و هم در عمل نشان داده باشد. ممکن است فردی باشد که عضو هیچ حزب و جریانی هم نباشد اما اگر این ویژگی ها را داشته باشد یک اصولگرا محسوب می شود.

* به عنوان مبدع ائتلاف سه گانه اصولگرایان اگر چه گفتید درها باز است، چه شد که سراغ آقایان قالیباف و حداد رفتید و برای شروع سراغ نفرات دیگری را نگرفتید؟

- بالاخره با هر کسی کار را شروع می کردیم این سئوال سرجای خودش باقی بود که چرا با دیگری کار آغاز نشد. معتقدم که این کار باید از یک جا شروع می شد، بدون اینکه در اصل آن تشکیک کنیم. شما ملاحظه می کنید که دوستی بنده با آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کمتر از آقایان حداد و قالیباف نیست. ولی بالاخره اگر قرار بود 3 نفر هسته اولیه ائتلاف سه گانه به شکل دیگری باشد باز هم می گفتند چرا نفر چهارم عضو اولیه نبوده و این دور باطلی می شد. حتما بنای ما بر این است که هماهنگی و انسجام لازم را داشته باشیم. این به معنای این نیست که دوستی و رابطه ما با آقایان عسگراولادی، پورمحمدی، لاریجانی، باهنر و دوستان دیگری که هستند کمتر یا ضعیف تر باشد.

* گفتید این ائتلاف فقط برای انتخابات نیست و بعد از آن هم ادامه خواهد داشت و برنامه شما ادامه دارد، می شود بیشتر توضیح بدهید؟

- فعلا آنچه مطرح است و اهمیت فوق العاده ای دارد انتخابات ریاست جمهوری است ولی بناست که این کار ادامه یابد و امیدواریم انشاءالله نمونه موفقی از کار و خرد جمعی و بکارگیری آن در تدبیر امور باشد و اگر شکل گیری ائتلاف اینگونه خود را نشان دهد حتما دیگران خواستار این خواهند بود که این هسته موفق به کار خود ادامه دهد. به خصوص اگر اثبات شود که در این میان نفع فردی و صریح تر بگویم خودخواهی های شخصی رنگی ندارد. آنچه موجب تفرقه می شود این است که هر کس خودش را برتر از دیگران ببیند.

* وحدت به خودی خود ارزش است؟ آیا این نمی تواند با تکثر و رقابت اصولگرایان همراه شود؟ به خصوص اگر رقیب جدی در میان نباشد. نمونه تاریخی هم برای این موضوع این است که می گویند امیرالمومنین 25(ع) سال خانه نشین بود برای وحدت.

- اولا،امیرالمومنین (ع) 25 سال سکوت کرد به خاطر وحدت. اصلا معروف است و در تاریخ آمده که 23 سال جهاد و مبارزه برای مکتب، 25 سال سکوت برای وحدت و 5 سال حکومت برای عدالت. این زندگی امیرالمومنین (ع) بود. اینکه گفته می شود در رقابت بین اصولگرایان انتخاب اصلح پیش بیاید در صورتیکه همه کسانی که در عرصه هستند اصولگرا باشند اما اینطور نیست.تجربه انتخابات های گذشته از اولین انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد لزوما آنان که اصولگرا بودند رئیس جمهور نشدند.

تکثر اصولگرایان در شرایط فتنه و انحراف جایز نیست

اولین رئیس جمهور ایران بنی صدر بود که اصولگرا نبود و هیچ وقت هم ادعایش را نداشت. این موضوع را در عمل هم نشان داده بود. در حالیکه در آن زمان انتخاب اصولگرایان آقای حبیبی بود که یک سوم بنی صدر رای آورد. پس این فرض، فرض درستی نیست، یعنی در زمانی که اصولگرایان رقیبی نداشته باشند عیبی ندارد که تکثر باشد و حتما هم باید همینطور هم باشد که شما گفتید. اما زمانی که ما با فتنه مواجه ایم و با انحراف مواجه هستیم و عده ای از همین حالا شبهه «انتخابات آزاد» را کلید زده اند و شروع کرده اند به زیر سئوال بردن انتخاباتی که هنوز انجام نشده است خوب باید اقدام ویژه ای کرد.

اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، معلوم نیست چه خواهد شد

در انتخابات گذشته تقلب و تهمت را به دروغ مطرح کردند و تهمتی که زده شد آن همه آثار سوء داشت. حالا هنوز انتخابات برگزار نشده به استقبال یک وضع خدایی ناکرده نامطلوب رفته اند و می گویند انتخابات باید آزاد باشد که مفهوم مقابلش این است که شک می کنند در آزادی انتخابات. در چنین شرایطی که بحث انتخابات آزاد مطرح می شود اصلا وظیفه همه وحدت است . کشور که خلاصه نمی شود در فعالین اصولگرا یعنی هر چه بیشتر اصولگرایان به خودشان مشغول باشند و نظریه تکثر و تعدد در پیش باشد نتیجه بهتر نمی شود. نمونه برعکس این موضوع را در انتخابات های گذشته ملاحظه کرده اید. که ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود که در این شرایط معلوم نیست چه خواهد شد.

* بحث ائتلاف سه گانه که به این زودی ها مشخص نخواهد شد، اگر به نتیجه رسیدید که رقیب جدی در صحنه حاضر نیست ممکن است که هر سه نفر در انتخابات وارد شوید؟

- اینطور نیست که در جریان های رقیب کاندیدایی که شانسی نداشته باشد وجود داشته باشد. چنین فرضی در صحنه عمل قابل تصور نیست . تجربه گذشته نشان داده اگر افرادی بخواهند وارد شوند و از داخل و خارج توافق کنند. بر روی یک نفر تمرکز بکنند شرایط سخت خواهد شد. تبلیغ بسیار موثر است و اینقدر موثر بود که علی (ع) که تجسم اسلام است زمانی که در محراب عبادت به شهادت رسید و معاویه در شام آنقدر تبلیغ کرده بود عده ای گفتند مگر علی نماز هم می خواند که در محراب به شهادت برسد. تبلیغ تا این حد موثر است ولو برای بکار گرفتن و بزرگ کردن یک امر باطل. لذا ما از طراحی هایی که علیه یک ایران مومن، مقتدر و پرچمدار بیداری و عزت اسلامی انجام می شود غافل نمی شویم.

* بر اساس آنچه گفته شده مکانزیم انتخاب در ائتلاف سه گانه بر اساس نظرسنجی است اما شمار ریزتر وارد شده و گفتید که برایتان نظر عوام، خواص و چهره های شاخص نظام اهمیت دارد. مکانیزم اصلی شما برای انتخاب چیست؟

- بالاخره عواملی که جمع اصولگرا را به اجماع می رساند باید در نظر گرفته شود درباره جزئیات هنوز بحثی صورت نگرفته است اما باید عوامل مختلف موثر مورد محاسبه قرار بگیرد که قطعا یکی از آنها نظرسنجی آراء عمومی است.

* در اینکه گفتید درها باز است یک مرز کمرنگی درباره تلقی چهره ها و جریان های اصولگرا وجود دارد، برنامه شما این است که به سراغ احزاب بروید یا چهره ها، مرز اینها کجاست؟ با توجه به اینکه به فتنه و انحراف اشاره کردید و آنها هم می گویند اسلام، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را می پذیرند اما با قرائت خودشان...

- برای ائتلاف سه گانه تفاوتی نمی کند که حزب باشد یا فرد. ولی به صرف تشکیل یک مجموعه حزبی قطعا نفس آن مجموعه امتیازی ندارد. در عین حال آن تشکل محترم است.

با افراد شاخص اصولگرا رایزنی می کنیم نه احزاب

افراد شاخصی که به جریانات و تشکل ها جهت می دهند مورد بحث ائتلاف سه گانه هستند. از ابتدا هم قرار شده که روی افراد شاخص اصولگرا که مبانی را قبول دارند بحث، فکر و گفتگو کنیم. ممکن است البته این افراد وابسته به حزب باشند یا نباشند اگر نظرات این افراد را جذب کردیم آنها نیز نظرات احزاب را جمع می کنند. چرا که لزوما همه گروه ها حزب نیستند. داعیه ما هم بر جمع احزاب نیست.

درباره اینکه گفتید در کشور همه این ادعایی که ما داریم را دارند خوب بله طبیعی است. در تاریخ اسلام هم گروه ها و فرقه های مختلفی شکل گرفتند که از آن به عنوان 72 ملت یاد می شد، اگر چه نمی خواهم این شرایط را به داخل تعمیم دهم و میان ادعا تا عمل قطعا فاصله های زیادی وجود دارد. ما شاخص های تایید کننده و مشخصی داریم زمانی که رهبری نظام تاکید دارند که فتنه و اصحاب آن باید از مسیر خود برگردند این شاخص ما است و لذا به صرف ادعا نمی توان گفت که به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه معتقدیم، اما خلاف آن عمل کنیم. در فتنه مقام معظم رهبری فرمودند لشکر کشی خیابانی نکنید و ازطریق قانونی وارد شوید در شورای نگهبان هم 6 نفر از جمله اینجانب به عنوان حکم انتخاب شدیم. خطاب به آنهایی که ادعاهایی مطرح می کردند گفتیم که هر صندوقی را که می خواهید باز کنید و دوربین تلویزیون هم به صورت زنده موضوع را پخش کند، اما آنها حتی به تلفن و پیام ما هم جواب نمی دادند. روز 29 خرداد رهبری در نماز جمعه گفتند که لشکرکشی خیابانی نکنید اما روز بعد آنها به خیابانها آمدند. با این شرایط چطور می توانند بگویند که به قانون اساسی معتقدند؟

تعریف فتنه و انحراف

13 - 14 میلیون نفری که در انتخابات گذشته به کاندیدای دیگری رای دادند قطعا از همین کشور هستند و مومن به نظام و قانون اساسی هستند و حق دارند فرد دیگری را انتخاب کرده و به او رای بدهند. آنها هم بعدا فهمیدند آن کسانی که مدعی وفاداری به قانون اساسی بودند به نحو دیگری عمل کردند و لذا از این افراد برگشتند. حساب اکثریت آنها از اقلیتی که سر نخ فتنه را در دست داشتند کاملا جداست. ما در حد و وسعمان وقت و امکانات موجود و در حد اینکه طرف مقابل ما را قبول داشته باشد رایزنی های خود را با افراد شاخص انجام خواهیم داد البته این منوط به این است که طرف مقابل هم مکانیزم ائتلاف سه گانه و ما را قبول داشته باشد. 50 درصد قضیه ما هستیم و 50 درصد دیگر هم طرف مقابل که ما را قبول کند. وظیفه ما دعوت است و در این راه تمام تلاشمان را به کار خواهیم بست.

* فتنه را با یک تعریف مشخص مورد اشاره قرار دادید تعریفتان برای انحراف چیست؟

- منحرفین هم کسانی هستند که تعابیر خاص خود را از اسلام و جمهوری اسلامی دارند. حالا انحراف یک امر عام است و در زمان ما مصادیق خودش را دارد. این جریان به جای اینکه به راس نظام و ولی فقیه که شاخص ها را تعیین می کند نگاه کند و خودشان را با نظرات ایشان تنظیم کنند، به موازات آن حرکت می کنند. این می شود انحراف از راه انقلاب و رهبری. بالاخره یک نفر پرچمدار انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی است اگر کسانی که ادعای اسلامیت و تبعیت از نظام را دارند ولی راه دیگری می روند، این به معنای انحراف از مسیر است. منظورم افراد یا شخص خاصی نیست. بلکه هر کسی است که مدعی است اما در عمل کار دیگری انجام می دهد. اگر کسانی هستند که ادعای پیروی از اسلام و ولی فقیه را دارند، اما راهشان چیز دیگری است. قولشان یک چیز و فعلشان چیز دیگری و این معنایش انحراف از مسیر است.

* حالت نقضی برای مکانیزم ائتلاف سه گانه دارید؟ یعنی اگر کسی خلاف میثاق عمل کرد، اعضا حق دارند با تصمیم فردی وارد انتخابات شوند؟

- نه، اصلا انگیزه ما در این است که کاری برای نظام انجام بدهیم اینکه از همین حالا به فکر نقیض مکانیزیم تعیین شده باشیم، متفاوت با آن چیزی است که به دنبال آن هستیم. بنده که چنین انگیزه ای ندارم و مطمئنم آن دو برادر دیگر هم چنین انگیزه هایی ندارند. یعنی اینکه اگر عضوی به فلان بند میثاق عمل نکرد ما مختاریم تصمیم دیگری بگیریم. این موضوع پایه ائتلاف را سست می کند.

حاضریم در ائتلاف باشیم ولو کاندیدای نهایی نباشیم

اگر نقطه اول و قدم اول این دور هم جمع شدند از خود گذشتگی و از منافع شخصی گذشتن نباشد، این ائتلاف به جایی نمی رسد و چون هر سه عضو اولیه ائتلاف سه گانه بر این موضوع پافشاری داریم که حاضریم در این ائتلاف باشیم ولو اینکه کاندیدای نهایی نباشیم، نمی توان چنین چیزی را مطرح کرد. به فکر ایجاد نقیض بودن در ائتلاف سه گانه از ابتدا ایجاد تردید کردن در اصل ائتلاف است.

* رهبر معظم انقلاب در اولین سخنان انتخاباتیشان برای این دوره از انتخابات که در جمع مردم قم مورد اشاره قرار گرفت به کارآمدی، توجه به قانون و داشتن سابقه اجرایی تاکید کردند که این موضوع دغدغه ایشان را در این رابطه نشان می دهد آیا در ائتلاف سه گانه این ملاحظات را برای انتخاب نهایی در نظر دارید؟

- این بخشی از پاسخ سئوال شما درباره مکانیزم های انتخاب نهایی از سوی ائتلاف سه گانه است که جدای از نظرسنجی صورت خواهد گرفت. یکی از ملاک ها و مکانیزم های انتخاب کاندیدای نهایی این نکته مهمی است که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفته است و بسیار هم تعیین کننده خواهد بود.

گفتگو از: مهدی احمدی اصل

