به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحي نيا در اختتامیه یازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران با بیان این مطلب به فعالان و دست اندرکاران صنعت تایر کشور توصیه کرد: تا با توجه به پتانسیل موجود در این صنعت، نیازهای سرمایه گذاری خود را فقط به یک یا دو سازمان خاص معطوف نکنند.

وی که در «میزگرد تخصصی با عنوان آینده و چالش های سرمایه گذاری در صنعت تایر» سخن می گفت، پیشنهاد کرد تا این میزگرد به یک کارگروه برای صنعت تایر کشور تعمیم یابد و در آن روشهای توسعه سرمایه گذاری، تامین منابع مالی، انتقال تکنولوژی و سایر مسائل مبتلابه صنعت تایر، با زمان بندی اجرا برای دستیابی به اهداف چشم انداز این صنعت مشخص و پیاده سازی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر اینکه قول می دهیم بیشترین تلاش را به منظور جذب امکانات در حوزه سیاست گذاری برای فعالان و دست اندرکاران صنعت تایر کشور داشته باشیم، تصریح کرد: باید برنامه ریزی ها در صنعت تایر به گونه ای باشد که در گام اول نیاز داخلی همراه با برنامه های توسعه ای صنعت خودرو کشور تامین شود.

عباس عباسی ابیانه رئیس انجمن صنعت تایر ایران در ادامه این نشست تخصصی اعلام کرد: اجرای طرح های توسعه این صنعت کشور به دلیل عدم تامین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز، اعمال سیاست های تعرفه ای نامناسب، و دخالت دولت در قیمت گذاری و نظام توزیع متوقف شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های توسعه صنعت تایر از سال 1385 به بعد عملا متوقف شده است، افزود: وجود این چالش ها موجب شده تا نه تنها سرمایه گذاران جدید بلکه واحدهای قدیمی نیز انگیزه ای برای حضور در این صنعت نداشته باشند.

عباسی ابیانه گفت: در حال حاضر کشور ما از ظرفیت تولید حدود 300 هزار تن تایر برخوردار است که35 درصد به صورت رادیال و 65 درصد نیز به صورت بایاس تولید می شود و این آمار نشان می دهد که روند رادیالیزه شدن صنعت تایر به دلیل وجود همین محدودیت ها به کندی دنبال می شود و این امر برای رقابت پذیری این صنعت محدودیت ایجاد می کند.

رئیس انجمن صنعت تایر ایران با بیان اینکه توسعه صنعت تایر فرصت های فراوانی را برای صنعت، اقتصاد و اشتغال کشور ایجاد می کند، تصریح کرد: تغییر تکنولوژی و بازسازی صنعت تایر بسیار هزینه بر است و واحدهایی تولیدی به تنهایی نمی توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت تایر در زمینه قیمت گذاری و توزیع همواره مورد توجه دولت بوده هیچ وقت نتوانسته است به سود قانونی خود دست پیدا کند و سود این صنعت همواره از پنج درصد فراتر نرفته و این موضوع می تواند اصلی ترین عامل توقف سرمایه گذاری ها باشد.

به گفته عباسی، با درخواست جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توزیع 70 درصد تولیدات این صنعت تحت نظر این وزارتخانه، نظام توزیع به شرایط دهه 60 باز خواهد گشت در حالی که طی سالیان گذشته تولیدکنندگان تایر هزینه های سنگینی را برای ایجاد یک شبکه و نظام توزیع منظم، متحمل شده اند.

رئیس انجمن صنعت تایر ایران خواستار همکاری دولت در زمینه بهبود شرایط تولید در این صنعت شد و اضافه کرد: بازگشت برخی از تعرفه های صنعت تایر، تسهیل در بازپرداخت تسهیلات ارزی، تخصیص ارز مبادله ای، خروج از قیمت گذاری توسط سازمان حمایت و استفاده منابع صندوق توسعه ملی با دوره باز پرداخت 10 تا 12 ساله می تواند انگیزه فعالان این صنعت برای ادامه تولید و سرمایه گذاری های جدید را فراهم کند.

همچنین، سعید تقوایی دبیر یازدهمین همایش صنعت لاستیک ایران با بیان اینکه نگاه تخصصی و کنکاش علمی در صنعت استراتژیک لاستیک همواره محور اصلی این گردهمایی بوده است، اظهار امیدواری کرد که با برگزاری چنین همایش هایی زمینه تبادل افکار استادان، پژوهشگران و متخصصان این صنعت مهیا شده و حاصل آن نتیجه های پر بار علمی و فنی باشد.

در مراسم اختتامیه این همایش همچنین برترین های زنجیره ارزش افزوده صنعت تایر نیز معرفی شدند که طی آن شرکت بارز در زمینه ارائه محصولات جدید، شرکت لاستیک یزد در زمینه به روزآوری فناوری تولید تایر، شرکت کویر تایر در زمینه صرفه جویی انرژی در فرآیند تولید، شرکت کاراگستر در زمینه تامین نیازهای صنعت تایر و شرکت کن تایر در زمینه صنعت روکش حائز رتبه های برتر شدند.

در پایان این همایش علاوه بر معرفی مقالات و پوستر های برتر از دکتر غلامرضا بخشنده و مهندس عبدالرضا جعفری به عنوان پیشکسوت صنعت تایر و به پاس حدود چهار دهه تلاش در این صنعت تجلیل به عمل آمد.