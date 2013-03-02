پروفسور "لیاقت تکیم" استاد اسلام‌شناسی دانشگاههای دنور آمریکا و مک مستر کانادا در خصوص اینکه چه نقدی بر سبک زندگی غربی وارد است به خبرنگار مهر گفت: یکی از اشکالات عمده‌ای که به سبک زندگی غربی وارد است فدا شدن اخلاق به بهانه آزادی است.

وی افزود: کسی که در غرب زندگی می‌کند در می یابد که در غرب اخلاقیات و ارزشهای اخلاقی به بهانه آزادی نادیده گرفته می شود.

این استاد مطالعات اسلامی در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس شاهد هستیم روابط جنسی پیش از ازدواج، همجنس گرایی، مواد مخدر، الکل و انواع و اقسام بزهکاری در غرب شایع است.

مؤلف "شیعیان در آمریکا" در ادامه تأکید کرد: هرزه‌نگاری و پورنوگرافی آزادانه در غرب تبلیغ می‌شود و از این طریق جوانان را به فساد اخلاقی می‌کشانند.

وی یادآور شد: در مجموع می‌توان گفت در غرب در حال حاضر احترامی برای پدربزرگها و مادربزرگها، والدین، ارزشهای دینی و هنجارهای عمومی اخلاقی قائل نیستند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: روحانیت و معنویت در غرب وجود ندارد و فقدان آنرا در غرب شاهد هستیم.

مؤلف "پرسشهایی از فقه" در پایان تصریح کرد: اگر غرب را با گذشته خود مقایسه کنیم می‌بینیم که ارزشهای اخلاقی در گذشته در غرب سفت و سخت‌تر پیگیری می‌شد و در گذشته آزادیهای جنسی به مانند امروز نبود.