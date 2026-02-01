وزیر ارشاد: تئاتر تعطیل شدنی نیست؛ دبیرخانه فیلم فجر نیاز به مکان داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از پایان اختتامیه جشنواره تئاتر فجر با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تئاتر گفت: تئاتر زندگی است و زندگی قابل تعطیل نیست. ممکن است در مقاطعی از زندگی با افت‌وخیزهایی روبه‌رو باشیم اما زندگی جریان دارد. در تاریخ ایران هم خوشبختانه تئاتر همیشه جاری بوده است. جشنواره تئاتر فجر نیز با شعار همبستگی و امید حرکت کرد و این دوره در واقع مقدمه‌ای برای چهل‌ و پنجمین جشنواره تئاتر فجر است؛ چون همراه با زندگی بوده و خواهد بود.

وی درباره میزان حمایت مالی از جشنواره‌ها اظهار کرد: ما در حد امکاناتی که در اختیار داریم حمایت می‌کنیم؛ امکاناتی که نه بالا است و نه حتی متوسط. با این حال امسال تلاش شد آنچه قرار بود به گروه‌های تئاتری پرداخت شود، به‌درستی و کامل انجام شود و حتی درصد اندکی افزایش هم نسبت به مبالغ قبلی در نظر گرفته شد. به نظر می‌رسد تلاش کردیم به قولی که به گروه‌های تئاتری داده بودیم عمل کنیم و پرداخت‌ها طبق وعده و در زمان مقرر انجام شود.

صالحی درباره حمایت از جشنواره فیلم فجر نیز توضیح داد: در جشنواره فیلم حمایت مستقیم و خاصی به آن معنا وجود ندارد. فضایی که آنجا شکل می‌گیرد، بیشتر بر اساس فروش بلیت و حضور فیلم‌ها است و درآمدها از همان مسیر تأمین می‌شود. در واقع بخش مهم آن، خود برگزاری جشنواره است و اتفاق ویژه‌ای خارج از این روند رخ نمی‌دهد.

وی در ادامه درباره ساختمان جشنواره فیلم فجر گفت: این ساختمان به‌عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم در نظر گرفته شده است. از آنجا که جشنواره فیلم پیش از این دبیرخانه دائمی نداشت، نیاز به یک مکان مستقل احساس می‌شد. هزینه‌ای هم که برای آن انجام شده، در حد ایجاد یک دبیرخانه دائمی بوده و نباید به‌عنوان موضوعی ناراحت‌کننده تلقی شود. جشنواره‌ها طبق روال طبیعی خودشان زمان و برنامه‌هایشان را اعلام می‌کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان در مورد حریم مجموعه تئاتر شهر بیان کرد: در روزهای اخیر به دلیل برخی حوادث، آلودگی هوا و مسائل مربوط به نظم و انتقال، مقداری تأخیر در پایان حریم مجموعه تئاترشهر به وجود آمد که طبیعی بود. با این حال تلاش شد مسائل مدیریت شود و امیدواریم تا پیش از پایان سال، بخش قابل توجهی از حریم سامان پیدا کند.