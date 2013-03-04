به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: خبر ثبت دو مورد میراث شکار در فهرست آثار ملی کشور بهنام فرهنگ بختیاری که تحت دو عنوان "میراث معنوی شکار در فرهنگ بختیاری" و "شكار کبک در فرهنگ بختیاری" در سه ماهه چهارم سال 1391؛ همه دوستداران محیطزیست و فرهیختگان فرهنگی سرزمین بختیاری را شگفتزده و نگران کرد.
درست است که بهلحاظ فرهنگ ایلی و معیشت مبتنی بر دامداری و کشاورزی و همچنین وجود پرشمار وحوش در منطقه بختیاری، بهمانند بسیاری از مناطق کشور شکارکردن راهی برای تأمین نیازهای غذایی مردمانش بوده است، اما حقیقت این است که حالا با ورود به دورهای که بهلحاظ کاهش شدید جمعیت وحوش و افزایش سطح آگاهیها و حساسیتهای محیط زیستی، دیگر اکثر فرزندان دیار بختیاری هم شکار و شکارچیگری را از شناسههای شجاعت و دلاوری مردانشان ندانسته و نهتنها به آن افتخار نکرده بلکه با تغییر اوضاع فرهنگی، از کشتار دیگر جانداران و فرهنگ شکار و شکارچیگری اظهار انزجار کرده و سطح همکاریهای آنها با نهادهای متولی محیطزیست نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
خبرهای منشر شده حکایت از آن دارد که اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري به بهانه پاسداشت شجاعتها و دلاوریهای مردان بختیاری و جایگاه شکارچیگری در این سرزمین، با نادیده گرفتن ملاحظات و آموزههای غیرقابلانکار اخلاق محیطزیستی، فرهنگ شکار و شکارچیگری را که در این سالها مورد انزجار اقوام و ملتهای اکثر نقاط جهان قرار گرفته است، بهنام فرهنگ بختیاری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسانده است.
گفتنیاست که ثبت "شکار کبک" بهنام میراث فرهنگی بختیاری در حالی اتفاق افتاده است که؛ بهدنبال معرفی و انتخاب گونههای نماد جانوری استانهای کشور، کبکدری(طبق نامه شماره 6108/32 مورخه 8/2/87) به عنوان نماد جانوری استان چهارمحال و بختیاری از سوی سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شده و بنابر اظهارات مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و پژوهشهای میدانی صورت گرفته، جمعیت این پرنده در اثر شکار به شدت کاهش یافته و در شمار گونههای مورد تهدید تحت برنامههای شدید حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
چنین است که ما اعضای انجمنهای محیطزیستی استان چهارمحال و بختیاری ضمن محکوم کردن این اقدامات ضد آموزههای اخلاق محیطزیستی و ضد فرهنگ سرزمین بختیاری، از تمامی دوستداران و فعالان محیطزیستی، فرهیختگان فرهنگیاجتماعی و دستاندرکاران حوزههای فرهنگی، اجتماعی و محیطزیستی استان و کشور میخواهیم تا با واکنشهای سزاوار به این ماجراها، اجازه ندهند چنين ضد ارزشيهایی در فهرست آثار ملی کشور بهنام سرزمین بختیاری با آن تنوعزیستی منحصر بهفرد، به ثبت برسد.
انجمنهای محیطزیستی:
انجمن محیطزیستی تسنیم بروجن، انجمن محیطزیستی فوژان سبز شهرکرد، انجمن محیطزیستی وحدت سبز فرخشهر،انجمن محیطزیستی دوستداران طبیعت بروجن،انجمن محیطزیستی حافظان طبیعت شیدا، انجمن محیطزیستی موج سبز، انجمن محیطزیستی نغمه سبز، انجمن محیطزیستی سرزمین مهر فارسان، انجمن محیطزیستی حافظان طبیعت شهرکرد.
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