ثبت اثرطبیعت‌ ستیزانه در فهرست آثار ملی!/نارضایتی فعالان محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، ناخوش بودن حال و روز پرندگان و وحوش در کشور و در دیار بختیاری، واقعیت تلخی‌است که همه مسئولان دولتی و متولی موضوع، همچنین فعالان و کارشناسان محیط‌ زیست و حتی شکارچی‌ها بر آن مهر تأیید می‌زنند.

حال در این اوضاع و احول محیط‌زیستی و فرهنگی کشور و استان، انتشار خبرهای دو مورد ثبت "شكار" به عنوان میراث‌های فرهنگی سرزمین بختیاری در آثار ملي كشور، گواه این حقیقت تلخ است که ناهماهنگی‌های اساسی و شکاف بسیار بزرگی در میان دیدگاه‌های توسعه‌ای نهادهای دولتی متولی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و محیط‌زیستی این منطقه وجود داشته که مصادیق ارزشی فرهنگ غنی و طبیعت‌دوست سرزمین بختیاری را به چالش می‌کشد.

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری اقدام به ثبت شکار کبک در فرهنگ بختیاری با شماره ثبت 503 در فهرست آثار ملی کرده و این اقدام موجب ناراحتی و نارضایتی فعالان و دوستداران محیط زیست و حتی بسیاری از شکارچیان که شکار را کنار گذاشته اند شده است.

فعال محیط زیست در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: درست است که به‌لحاظ فرهنگ ایلی و معیشت مبتنی بر دامداری و کشاورزی و همچنین وجود پرشمار وحوش در منطقه بختیاری، به‌مانند بسیاری از مناطق کشور شکارکردن راهی برای تأمین نیازهای غذایی مردمانش بوده است، اما حقیقت این است که حالا با ورود به دوره‌ای که به‌لحاظ کاهش شدید جمعیت وحوش، دیگر اکثر فرزندان دیار بختیاری هم شکار و شکارچی‌گری را از شناسه‌های شجاعت و دلاوری مردان‌شان ندانسته و نه‌تنها به آن افتخار نکرده بلکه با تغییر اوضاع فرهنگی، از کشتار دیگر جانداران و فرهنگ شکار و شکارچی‌گری اظهار انزجار کرده و سطح همکاری‌های آن‌ها با نهادهای متولی محیط‌زیست نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

هومان خاکپور ادامه داد: حیرت‌آور که فعالان محیط‌ زیست و دوستداران فرهنگ بختیاری هنوز از شوک خبر "ثبت میراث معنوی شکار در فهرست آثار ملی" در دی‌ماه سال جاری بیرون نیامده‌ بودند که ناباورانه پس از گذشت حدود دو ماه، اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري خبر ثبت اثری طبیعت‌ستیزانه با عنوان "شكار کبک در فرهنگ بختیاری" در فهرست آثار ملي كشور را منتشر می‌کند.

وی تاکید کرد: این در حالی‌است که به دنبال معرفی و انتخاب گونه‌های نماد جانوری استان‌های کشور، کبک‌دری(طبق نامه شماره 6108/32 مورخه 8/2/87) به عنوان نماد جانوری استان چهارمحال و بختیاری از سوی سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شده است و بنابر اظهارات مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست استان، جمعیت آن در اثر شکار به شدت کاهش یافته و در شمار گونه‌های مورد تهدید تحت برنامه‌های شدید حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از همه فرهیختگان و دست‌اندرکاران حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و طبیعی استان چهارمحال و بختیاری تقاضا داریم بیایند و برسی کنند و در این ماجرا با دقت بیاندیشند؛ وقتی ده‌ها اثر طبیعی‌تاریخی و فرهنگی قابل‌افتخار مردمان این سرزمین در نوبت ثبت ملی قرار دارند، آیا ثبت "فرهنگ ریختن خون دیگر زیستمندان" به بهانه تبحر و دلاوری و شجاعت و ورزش و تفریح و ... که هیچ یک از موازین و آموزه‌های اخلاقی و محیط‌زیستی نیز آن را تأیید نمی‌کنند، در شأن فرهنگ غنی و کهن مردمان دیار بختیاری‌است.

وی اذعان داشت: اميد است همه فرهیختگان، تشكل هاي مردم نهاد و اداره کل حفاظت محيط‌زيست استان، نسبت به این کج‌سلیقگی‌ها اعتراض کرده و بکوشند تا چنين ضد ارزشي‌هایی به‌نام مردمان دیار کم‌همتای بختیاری در شمار آثار ملی کشور به ثبت نرسد.

یکی از شکارچیان استان چهارمحال و بختیاری که سالها شکار را کنار گذاشته و دوستی با طبیعت و جانداران را سرلوحه کار خود قرار داده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شکار دشمنی با طبیعت است و دوستی با طبیعت بهترین افتخار است.

وی تاکید کرد: هم اکنون برای من دوستی با طبیعت افتخار است و گذراندن زندگی را در طبیعت و مشاهده زندگی جانوران حیات وحش برای من افتخار به حساب می آید.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی برای جلوگیری از شکار تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ سازی در حوزه دوستی با طبیعت و حفظ طبیعت و حفاظت از حانوران مهمترین کار است که باید در دستور ارگانها و سازمانها قرار گیرد.

کبک پرنده ای است با جثه ای نسبتا کوچک اما صورت ظاهری بسیار زیبا و جذاب به گونه ای که دور سر را نواری سیاه رنگ، زیر گلو لکه نخودی رنگ و پهلو ها را خال های کشیده ای به رنگ بلوطی احاطه کرده و نوک و پای آن نیز به رنگ سرخ است. آواز این پرنده طنین انداز بوده و تا مد کوتاهی ادامه دارد.

کبک در اواخر اسفند و اواسط بهار به صورت گله های ۲۰-۱۵ تایی جفت گیری کرده و سرانجام در اواسط اردیبهشت شروع به تخم گذاری می کند.