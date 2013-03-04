شهدا به عزت و شرافت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی عصر دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت شهید حسن شاطری در محل استانداری سمنان ضمن بیان اینکه تقدیر و تجلیل از شهدا و خانواده شهدا وظیفه، تکلیف و مسئولیت همه نسبت به نعمت وجود شهدا است اظهار داشت: شهید شاطری با اهداء خون خود در راه اسلام فضای جدیدی از فرهنگ ایثار و شهادت را در کشور و جهان اسلام ایجاد کرد.

وی با تاکید به جایگاه رفیع شهدا در نزد خداوند از حضور پرشور اقشار مردم در مراسم بزرگداشت شهید بزرگوار حاج حسن شاطری تجلیل کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان از تشکیل کمیته برنامه ریزی کنگره بزرگداشت شهید شاطری خبر داد و گفت: این کمیته به منظور ایجاد وحدت رویه در پیگیری اقدامات در خصوص کنگره بزرگداشت شهید شاطری تشکیل شده است.

ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان

فرماندار شهرستان سمنان ضمن تاکید بر اینکه هر چه امروز داريم به بركت خون شهدا به‌دست آمده و بايد پيرو راه و اهداف ایشان باشيم، گفت: مردم استان سمنان براي بزرگداشت شهيد حاج حسن شاطري سنگ تمام گذاشتند و در آئین های تشييع و بزرگداشت آن شهيد حضور حماسي خلق كردند.

حسن سعدالدین انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل جوان را ضروری دانست و تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبري زنده نگه داشتن ياد شهيد كمتر از اجر شهيد نيست و هرقدر براي بزرگداشت اين شهيد كار شود باز هم كم است.

وی با تاکید بر رسالت و اهداف بزرگ شهید شاطری در ارائه خدمات ارزنده به مسلمانان منطقه افزود: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نوجوانان و جوانان باید اقدامات فرهنگی مناسبی برنامه ریزی شود تا خدمات ماندگار شهید شاطری به جهان اسلام معرفی شود.

شهید حسن شاطری، ایمانی خالصانه داشت

امام جمعه موقت سمنان نیز در این نشست اظهار داشت: سردار شهید حسن شاطری، ایمانی خالصانه داشت و لحظه‌ای آرام و قرار نمی‏ گرفت.

حجت الاسلام محمد باقر عبدوس با اشاره به اینکه شهید شاطری مصداق آیه شریفه "الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبیل‌الله" بود، ادامه داد: این شهید بزرگوار از همان سنین نوجوانی و جوانی حضوری فعال در صحنه‌های مختلف داشت و از همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی در جبهه‌های دفاع از انقلاب و اسلام حضور یافت.

وی خاطرنشان کرد: سردار شاطری پس از پایان جنگ نیز در بسترهای مختلف خدمت‌رسانی حضوری فعال داشت که از جمله آن خدمات ارزنده می‌توان به حضور تلاش و همت ایشان در بازسازی افغانستان، لبنان و بیروت اشاره کرد.

شهید شاطری به آرزوی دیرنه اش رسید

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه سردار شاطری پس از سال‌ها مجاهدت خالصانه سرانجام به آرزوی دیرینه‌اش رسید، افزود: این سردار رشید اسلام ذره‌ای انتظارات، تعلقات و دلبستگی مادی در وجودش نبود و می‌توان به حقیقت گفت که شهادت حق این سردار مجاهد بود.

عبدوس گفت: رسالت خدمت صادقانه شهید شاطری باید به فرهنگ عمومی برای نوجوانان و جوانان تبدیل شود.

گفتنی است در این نشست مقرر شد کمیته برنامه ریزی کنگره بزرگداشت شهید شاطری با برگزاری جلسات منظم اقدامات خود را در حوزه جمع آوری اسناد، مدارک، خاطرات و خدمات و ویژگی های شهید شاطری پیگیری کند.