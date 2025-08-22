کنگره ۳هزار شهید استان سمنان پلی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت

حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی سه‌هزار شهید استان سمنان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به بیان اهداف و اهمیت برگزاری اینگونه برنامه‌ها پرداخت و افزود: این کنگره که قرار است در مهرماه سال ۱۴۰۴ در سمنان برگزار شود، به عنوان رویدادی معنوی و فرهنگی، نقش مهمی در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان ایفا خواهد کرد.

انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه جوانان بزرگترین سرمایه کشور هستند، بر برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتباط نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

مطیعی هدف از برگزاری یادواره‌ها را تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان دانسته و خواستار فراهم‌آوردن زمینه برای حضور بیشتر جوانان در محافل شهدا شد.

وی همچنین اشاره کرد: اگر بتوانیم پیام و خصوصیات اخلاقی شهدا در جبهه، خانه و محل کار را به خوبی انتقال دهیم، نسل گذشته و جدید در کنار هم قرار گرفته و چراغ راهی روشن می‌شود.

اثر تربیتی کنگره‌ها بر نسل جدید

به گفته نماینده ولی فقیه در استان سمنان، برگزاری کنگره بزرگداشت شهدا اثر تربیتی بر نسل جدید دارد و اینگونه برنامه‌ها فرصتی هستند تا نسل جوان با سبک زندگی و مرام شهدا آشنا شوند. این امر پایه‌های فرهنگی انقلاب را برای آینده تضمین می‌کند.

مطیعی خدمت به یادواره‌ها و مجالس شهدا را توفیقی الهی دانست که از سوی اهل بیت (ع) به انسان‌ها عطا می‌شود.

وی با بهره‌گیری از مضامین زیارت نخست امام حسین (ع) از کتاب مفاتیح‌الجنان، بیان کرد: هر توفیقی در مسیر خدمت به شهدا، پرتویی از هدایت آن خاندان است.

نقش جوانان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با یادآوری مقام شهیدان مرصاد و تجلیل از شهیدان شاخص استان عنوان کرد: شهدا زنده‌اند و ناظر بر عملکرد ما هستند. بنابراین باید با اخلاص در مسیر خدمت به آرمان‌های آنان گام برداریم و از معنویت حضورشان در تصمیم‌گیری‌ها مدد بجوییم.

مطیعی جوانان را پرچمدار ترویج فرهنگ شهادت دانسته و بر برنامه‌ریزی برای جذب مخاطبان اصلی یعنی جوانان به کنگره‌ها تأکید کرد و خواستار برگزاری هر چه باشکوه‌تر دومین کنگره سه هزار شهید استان شد.

وی بر لزوم تسریع در هماهنگی اجرای برنامه‌های دومین کنگره ملی سه‌هزار شهید استان تأکید کرد و گفت: تمرکز بر برنامه‌های از پیش‌تعریف‌شده، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مردمی، و هماهنگی حداکثری کمیته‌ها تأکید کرده است.

مقاومت در برابر تجاوز

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ملت بزرگ ایران، به رشادت‌های مردم ایران و همدلی آنان در دفاع از کیان اسلامی اشاره کرد و با یادآوری نقش درخشان رزمندگان تیپ ۱۲ قائم (عج) در عملیات مرصاد، تأکید کرد و افزود: اگر مقاومت این عزیزان نبود، احتمال پیشروی دشمن تا عمق کشور وجود داشت، اما ایستادگی آنان باعث شد مسیر تاریخ تغییر کند و برگ زرینی در کارنامه استان ثبت شود.

مطیعی بر اهمیت جهاد تبیین و حفظ انسجام ملی تأکید کرد که از سوی رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفته است و افزود: یکی از مظاهر جهاد تبیین و قدردانی از شهدا، برگزاری یادواره‌ها و کنگره‌های شهدا است.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری دومین کنگره ملی سه‌هزار شهید استان سمنان، بر نقش محوری جوانان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توفیق الهی خدمت به شهدا، و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای باشکوه این رویداد تأکید کرد.

شهدا زنده‌اند و ناظر بر عملکرد ما

امام جمعه سمنان تصریح کرد: این کنگره نه تنها به عنوان رویدادی برای گرامیداشت یاد شهدا، بلکه به عنوان فرصتی برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان و تقویت انسجام ملی در برابر تهاجمات دشمنان تلقی می‌شود.

مطیعی شهدا را زنده و ناظر بر عملکرد ما دانست و تاکید کرد: لذا باید با اخلاص در مسیر خدمت به آرمان‌های آنان گام برداریم.

به گزارش مهر، دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان سمنان مهرماه سال‌جاری در سمنان برگزار خواهد شد.