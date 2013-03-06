به گزارش خبرنگار مهر، جشن برپایی هفتصدمین نشست و درسگفتار موسسه فرهنگی شهر کتاب، سهشنبه شب 15 اسفند با حضور چهرههای فرهنگی و هنری کشور در محل موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
مهدی فیروزان، مدیرعامل موسسه شهر کتاب در ابتدای این مراسم گفت: جلسه در 7 سال آمار صحیحی نیست و اگر کارگاههای آموزشی را هم به آن بیفزاییم، شمار آن تا هزار جلسه هم میرسد. اما این جلسات به همت علاقهمندان و افتخارهای تمدن ایران برگزار شده است. اگر شاخصهای توسعه در ایران از دوران دبیرستان، فیزیک و شیمی و ریاضی باشد، باید گفت که شاخصهای معرفت، درک متقابل است. علوم انسانی شاخص توسعه انسانی است. من مسئول مملکتی نیستم که صلاح مملکت خویش خسروان دانند، اما در سطح شهر کتاب باید بگویم که علوم انسانی است که به عنوان شاخص توسعه شهر کتاب در نظر گرفته شده و ما روی آن متمرکز شدهایم. شاید ندانیم این 700 جلسه چه تاثیری بر ایران و فارسیزبانان خارج گذاشته است که تو در فراتی و از آب چه دانی، اما اینکه ما در حوزه علوم انسانی در اندازه توان خود و با سرمایه یک ملت، قدمی برداریم، شدنی است.
وی افزود: بعضی اوقات که به جلسات شهر کتاب میآیم و جوانان را میبینم که تا نزدیک در نشستهاند، بسیار خوشحال میشوم؛ چون این جوانان میتوانند به جلسات دیگر که هیاهوی بیشتری هم دارند، بروند. اما جلسات شهر کتاب بیتکلف است و باید توجه کنیم که هیاهو از سطح و منزلت فرهنگ میکاهد.
مدیرعامل موسسه شهر کتاب ادامه داد: ما ایرانیها یک حقیقت تاریخی داریم و آن این است که تفاوت را در دیگران به رسمیت نمیشناسیم. اصلا گفتگو زمانی آغاز میشود که تفاوت به رسمیت شناخته شود. توسعه با تفاوت و به رسمیت شناختن آن است که حادث میشود. ما در شهر کتاب 2 هدف را در نظر داشته و داریم. اول به رسمیت شناختن تفاوتها و دوم برپایی گفتگو نه به صورت هیاهو. روزگاری که کارمان را در این موسسه شروع میکردیم و این اهداف را مطرح میکردیم، به ما میگفتند که شدنی نیست. اما شمایی که به این جلسات آمدید به جوانان ایران یاد دادید که تفاوت را به رسمیت بشناسند و گفتگو کنند. من این را یک دستاورد بشری میدانم.
فیروزان گفت: علتالعلل عقبماندگی این سده اخیر را شخصا در فقدان تشکل میبینم و راز توسعه را داشتن تشکل میدانم. تشکلها بر همه چیز اثر میگذارند؛ از کوچک و بزرگ و سیاسی و فرهنگی و غیره. پیشرفت در کیفیت و توسعه در کمیت است. این 700 جلسه مصداقی از اعتقاد به داشتن تشکل بوده است. تشکلی که پیوندهایش را کلمهها تشکیل میدادند و یک گذشته تاریخی پشت سر آن است که از درسگفتارهای بیهقی و سعدی و مولانا شروع شده و تا نقد کتابهای معاصر امروزی میرسد. بسیاری از شماها که در این مراسم حضور دارید و در این 700 جلسه حضور داشتید، از بنیانگذاران این تشکل هستید.
وی گفت: اما در پایان سخنانم سه نکته و سه خبر جدید درباره موسسه شهر کتاب دارم. اول اینکه تا پایان امسال، فایل صوتی این 700 جلسه روی سایت شهر کتاب قرار میگیرد و از سال آینده هم فایل صوتی هر جلسهای که در شهر کتاب برگزار شود با یک تفاوت چند هفتهای روی سایت قرار میگیرد. اگر سالها حسرت میخوردیم که فایلهای صوتی درسی هاروارد روی اینترنت قرار میگیرد، امسال این مهم درباره شهر کتاب برآورده شد. نکته دوم گسترش فروشگاههای شهر کتاب است و در سال آینده 15 فروشگاه جدید از طریق علاقهمندان آغاز به کار خواهد کرد. به علاقهمندان اشاره میکنم چون ما در این زمینه سرمایهگذاری نکردهایم و سرمایه از خود علاقهمندان بوده است.
مدیرعامل موسسه شهر کتاب گفت: در حال حاضر در اصفهان و تبریز، مذاکراتی شده و در مراکز بزرگ تجاری فروشگاههای شهر کتاب احداث خواهد شد. اما خبر سوم این که فروشگاه اینترنتی شهر کتاب هم در بهار سال 92 کار خود را آغاز خواهد کرد.
در ادامه علیاصغر محمدخانی، معاون فرهنگی موسسه شهر کتاب و دبیر 700 نشست فرهنگی هنری برگزار شده گفت: این برنامهها با همکاری 3 تن از همکارانم برگزار شدند و فکر نمیکنم جایی در دنیا باشد که برنامههای فرهنگیاش را با این محدودیت و این تعداد نفرات برگزار کند.
وی در ادامه به خوانش یک متن ادبی درباره برگزاری این جشن و چگونگی برپایی 700 نشست یادشده پرداخت.
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