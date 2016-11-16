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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

پیام مدیرعامل شهر کتاب به مناسبت هفته کتاب

پیام مدیرعامل شهر کتاب به مناسبت هفته کتاب

مدیرعامل موسسه شهر کتاب به مناسبت فرارسیدن روزهای هفته کتاب، پیامی را خطاب به اهالی فرهنگ و کتاب صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه شهر کتاب، مهدی فیروزان مدیرعامل موسسه شهر کتاب به مناسبت فرارسیدن روزهای هفته کتاب، پیامی منتشر کرده است.

در این پیام به مواردی چون برنامه توسعه سوم شهر کتاب، مواجهه شهروندان و کتاب و دعوت احمد مسجدجامعی برای کتابفروشی گردی در تهران اشاره شده است.

مشروح متن پیام فیروزان از این قرار است:

هفته کتاب، سنت پسندیده‌ای است که با نوآوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به یاری مردم ایران قوام گرفته است و دعوت مردم و اهالی کتاب و مطالعه به سوی کتابفروشی‌ها از سوی برادر عزیزم احمد مسجد جامعی، نیز دعوتی خلاقانه و هوشمندانه است و هوایی تازه را به ریه‌های کم‌توان اقتصاد نشر می‌دمد.

در این میان، شهر کتاب که برنامه توسعه سوم خود را با منظومه فرهنگی آغاز کرده، در این هفته و در آستانه این دعوت، هم میزبان است و هم میهمان. در یک سو شهروندان شهر کتاب قرار دارند که میزبان آثاری اهالی تألیف و ترجمه، صاحبان اندیشه و ذوق و دست‌اندرکاران تولید و نشر و توزیع هستند و از سوی دیگر، خانواده بزرگ شهرکتاب قرار دارد که در ۸۰ فروشگاه زنجیره‌ای سراسری، در تهران و شهرستان‌ها میهمان‌دار فکر، اندیشه، زیبایی روح و کمال معرفت شهروندان هستند.

در این پیوند فرخنده و فرهیخته، فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرکتاب در طول این هفته مبارک، نویسندگان و مترجمان، هنرمندان و سینماگران و ورزشکاران فرهیخته را دعوت کرده تا در شهرکتاب‌های تهران و شهرستان‌ها گرد آیند و چون منزل خود در شهرکتاب درباره کتاب با یکدیگر گفتگو کنند.

پیشاپیش از تمام ایرانیانی که کتاب و مطالعه را برتر دانسته و همه صاحبان قلم، اهالی فکر و اندیشه که شهرکتاب را برای گفتگو انتخاب کرده‌اند، سپاسگزارم. باشد که تک تک ما ایرانی زیبا را در سایه آگاهی، اندیشه و دانایی آباد و آبادتر کنیم.

با افتخار جشن کتاب را تبریک می‌گویم؛ همواره در کنار کتاب و مطالعه پیروز و برقرار باشید. شهر کتاب، شهری زیبا و آرام برای دانستن.

کد مطلب 3826189

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