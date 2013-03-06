به گزارش خبرنگار مهر، جشن برپایی هفتصدمین نشست و درسگفتار موسسه فرهنگی شهر کتاب، سهشنبه شب 15 اسفند با حضور چهرههای فرهنگی و هنری کشور در محل موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
رضا امیرخانی در این برنامه گفت: در کشورمان مرسوم شده که نظرسنجیهای فراوانی درباره امور مردمی، مانند شاعر مردمی، ورزشکار مردمی و ... انجام میشود ولی به نظرم مردم برای این کارها خودشان ساز و کارهایی دارند. عرصه فرهنگ جای این کارها نیست. من با ذات این نظرسنجی مخالفم. نظرسنجی برای اول شدن در شعر، فارغ از شیوه برگزاری یک نظرسنجی مبهم است. ابهامش ذاتی است. برگزیده شدن، برای جایی است، که مرز و خط پایان داشته باشد. ابداعِ احتمال کنیم همه مردم ایران شاعر شوند که البته فرض چندان بعیدی هم نیست و همه شعر بگویند. آیا جا برای هر بیت دلنشینی کم میشود؟ پس بحث مسابقه متعلق به جایی است که خط پایان تصور باشد.
وی افزود: این بازی که چه کسی اول است، مال کسانی است که در زندگیشان افقهای محدود داشتهاند. اهالی فرهنگ جای هم را تنگ نمیکنند و هیچکس هم جای آنها را تنگ نمیکند. این بازی برای همانهایی است که یک میز داشتهاند و یک حکم و هر سایه دیگری جای آنها را تنگ میکرده است. این بازی متعلق به افرادی است که شایستهترین نبوده و پشت میزها به ترس تکیه زدهاند.
امیرخانی گفت: آنچه مورد نیاز است، این است که فارغ از این مسائل از مردم سئوال کنیم انسب افراد برای منصب و مسئولیت فرهنگی کیست؟ واقعا انسب افراد برای این امر کیست؟ من نمیگویم کسی باشد که 7 جلسه فرهنگی برگزار کرده باشد بلکه میگویم به نظرم انسب افراد برای تصدی امور فرهنگی کسی است که حداقل در 7 جلسه فرهنگی شرکت کرده باشد.
این جمله امیرخانی با تشویق و استقبال حاضران روبرو شد.
مجدالدین کیوانی نیز در این مراسم گفت: حرف من بعد از سخنانی که در این مراسم زده شد، مانند خوردن چای بعد از خرماست. به نظرم به اندازه کافی تقدیر و تشکر انجام شد. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم و به نظرم اتفاقا رمز موفقیت آقای محمدخانی در برگزاری این نشستها این بوده که کار را فقط با چند نفر انجام داده است. چون دستگاههای عریص و طویلی سراغ داریم که کارایی چندانی ندارند.
این پژوهشگر ادبی گفت: نکتهای که به نظرم میرسد این است که خوب است مشارکت مخاطبان در جلسات شهر کتاب بیشتر شود و فرصت بیشتری به آنها داده شود.
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