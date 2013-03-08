شركت رهبران 33 کشور در مراسم تشييع چاوز/ "نیکلاس مادورو" امروز سوگند می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خبری گزارش دادند که رهبران 33 کشور و نمایندگان بلندپایه و هیئت های بین المللی از 54 کشور جهان در مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید ونزوئلا که قرار است امروز جمعه برگزار شود، شرکت می کنند.

بیشتر شرکت کنندگان در این مراسم از نیمه شب گذشته وارد ونزوئلا شدند و قرار است که مراسم تشییع جنازه ساعت 11 صبح به وقت این کشور برگزار شود.





هوگو چاوز رهبر 14 سال اخیر ونزوئلا چهارشنبه گذشته پس از 21 ماه نبرد با بیماری سرطان، درگذشت و پیکر وی از بیمارستان ارتش به آکادمی نظامی در جنوب کاراکاس منتقل شد.

رسانه های خبری با اشاره به قرار گرفتن پیکر چاوز در تابوتی شیشه ای در سالن تشریفات آکادمی نظامی که پوشیده با پرچم ونزوئلا بوده و لباس نظامی برتن داشته اعلام کردند مردم ونزوئلا از روز پنجشنبه می توانستند آخرین وداع خود را با رئیس جمهوری خود پیش از مراسم خاکسپاری داشته باشند.

همچنین نیکلاس مادورو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا امروز جمعه بنا به درخواست هوگو چاوز به عنوان رئیس جمهوری این کشور پس از فوت رئیس جمهور سوگند می خورد.

چاوز پیش از این مادورو را به عنوان بهترین جانشین برای خود معرفی کرده بود. رئیس جمهور فقید در سخنرانی‎ که سه ماه پیش ایراد کرده بود، آخرین آرزوی خود را آن بیان کرده بود که بعد از وی، مادورو اداره امور را به دست بگیرد و از مردم ونزوئلا خواسته بود در دور بعدی ریاست جمهوری، به وی رای دهند.