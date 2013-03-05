هوگو چاوز درگذشت/ مادورو رئیس جمهور موقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکولاس مادورو (معاون رئیس جمهور) خبر درگذشت هوگو رافائل چاوز فریاس ملقب به "سوسیالیست قرن بیست و یکم"، را رسماً اعلام کرد.

وی گفت:"ما سخت‎ترین و دردآورترین خبر را دریافت کردیم... فرمانده رئیس جمهور هوگو چاوز ساعت 4:25 بعد از ظهر از دنیا رفت."

مادورو که تلاش می کرد گریه نکند، گفت که دولت نیروهای پلیس و مسلح را برای "همراهی و محافظت ملت‏مان و تضمین ثبات" به حالت آماده باش در آورده است.

روز گذشته، دولت ونزوئلا با صدور اطلاعیه ای که در تلویزیون این کشور قرائت شد اعلام کرده بود که "هوگو چاوز" که در تلاش برای بازیابی سلامت خود بود به یک عفونت تنفسی دیگر مبتلا شده است و حال وی وخیم است.

چاوز ماه اکتبر گذشته توانسته بود در انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب سر سختی به نام هنریکه کاپریلس فائق آید. اما به دلیل چهارمین عمل جراحی در کوبا، نتوانست برای مراسم تحلیف به کشور بازگردد.

وی دو هفته قبل به ونزوئلا بازگشته بود و در یک بیمارستان نظامی در کاراکاس بستری شده بود. سربازان پس از درگذشت چاوز، پرچم مقابل بیمارستان را به حالت نیمه افراشته درآوردند.

رسانه های خبری گزارش دادند، با انتشار خبر، مردم ادارات و مغازه ها را بسته اند و هزاران نفر با چشمان گریان در خیابان ها تجمع کرده اند و شعارهایی همچون "درود بر چاوز" و "درود بر چاویسم" سر دادند.

چاوز در دوران ریاست جمهوری خود توانست با طرح‎های بلند پروازانه‎ای با عنوان انقلاب بولیواری، تغییرات بزرگی را در ونزوئلا ایجاد کند و بسیاری از صنایع را ملی کند.

به همراه کوبا، اکوادور، بولیوی، نیکاراگوئه و برخی از کشورهای حوزه کارائیب، وی "اتحاد بولیواری ملل آمریکای‎ما" (ALBA) را تشکیل داد که هدف اصلی خود را بر مقابله با نفوذ استعماری آمریکا در منطقه متمرکز کرده بود. وی در یکی از سخنرانی‎های معروفش، از دولت آمریکا خواسته بود که به "قتل عام بی گناهان پایان دهد" و افزوده بود: "نمی توان از راه تروریسم، با تروریسم مقابله کرد."

اعلام وفاداری نظامیان به مادورو

خبرگزاری رویترز در خبر فوری ساعت 2:30 بامداد به وقت تهران اعلام کرد که فرماندهان نظامی ونزوئلا به دنبال درگذشت چاوز با حضور در تلویزیون دولتی، وفاداری خود را به نیکولاس مادورو (معاون رئیس جمهور) اعلام کردند.

چاوز پیش از این مادورو را به عنوان بهترین جانشین برای خود معرفی کرده بود. رئیس جمهور فقید در سخنرانی‎ که سه ماه پیش ایراد کرده بود، آخرین آرزوی خود را آن بیان کرده بود که بعد از وی، مادورو اداره امور را به دست بگیرد و از مردم ونزوئلا خواسته بود در دور بعدی ریاست جمهوری، به وی رای دهند.

وی تصریح کرده بود: "شما مادورو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا انتخاب می کنید. با تمام وجود، این را از شما می خواهم."

بر اساس قانون اساسی، انتخابات باید حداکثر 30 روز بعد برگزار شود و تا آن زمان دیوسدادو کابِلو -رئیس مجلس ملی- به طور موقت مسئولیت اداره کشور را برعهده بگیرد. اما الیاس خائوآ وزیر امور خارجه این کشور خبر داد، نیکولاس مادورو، معاون هوگو چاوز به عنوان رئیس جمهور موقت تا برگزاری انتخابات انجام وظیفه خواهد پرداخت.

دولت ونزوئلا تا مراسم تدفین در روز جمعه، 7 روز عزای عمومی اعلام کرده است. کوبا نیز 3 روز عزای عمومی اعلام کرد.

واکنش ها

اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی که دوست و متحد نزدیک وی محسوب شد با چشمان گریان و به همراه کابینه خود در تلویزیون ظاهر شد و تسلیت خود را به خانواده وی و مردم ونزوئلا بیان کرد. در حالی که وی به زحمت قادر به تکلم بود، این خبر را "ویرانگر" دانست.

خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهور کلمبیا نیز در بیانیه‎ای بر روی توئیتر خود، ضمن تسلیت، درگذشت چاوز را مصیبت بزرگ برای ونزوئلا و کل منطقه دانست.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در پیامی، مرگ چاوز را زمان چالش برانگیزی برای ونزوئلا دانست و خواستار آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور شد.

جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا نیز در بیانیه‎ای بلند، نوشت: "مردی را می شناختیم که در نگرش خود به دنبال ایجاد تغییرات عمیق در کشورش بود تا به خصوص مردمی که مورد توجه نبودند و به حاشیه رانده شده بودند، سود ببرند."

ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس نیز نسبت به خبر درگذشت چاوز ابراز "تاسف" کرد.

هنریکه کاپریلس، کاندیدا مغلوب آخرین انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا ضمن تسلیت به بازماندگان، خواستار اتحاد مردم ونزوئلا در شرایط کنونی شد.