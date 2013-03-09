کادر پزشکی در کنار دریاچه "برم الوان" بهمئی مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غفاری اصل افزود: شبکه بهداشت و درمان بهمئی، با استقرار آمبولانس و فعالیت مراکز بهداشتی، درمانی در تعطیلات نوروز، برای پوشش مناطق تفریحی و زیارتی این شهرستان و تامین سلامت مسافران، آمادگی کامل دارد.

وی بیان داشت: تهیه بروشور آموزش مسایل بهداشتی و واگذاری کیسه زباله به ستاد استقبال برای توزیع بین گردشگران، از دیگر مصوبات بهداشتی کمیته سلامت نوروزی در شهرستان است.

غفاری اصل تصریح کرد: نصب پارچه و بنر در مناطق حادثه خیز، نصب پلاکارد آموزش اصول زیست محیطی، پاکسازی تفرجگاه ها و زیارتگاه ها، تعمیر و شست و شوی سرویس های بهداشتی در این مراکز، در نشست استقبال نوروزی شهرستان بهمئی به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: در ستاد استقبال نوروزی بهمئی نمایندگی بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی در ایام تعطیلات نوروز فعال بوده و نیروی انتظامی نیز برای امنیت و آرامش مردم از ابتدای صبح تا پایان شب در مناطق تفریحی، حضور خواهد داشت.

به همراه داشتن کمک های اولیه در سفرهای نوروزی ضروری است

مسئول مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: خانواده ها همراه داشتن جعبه کمک های اولیه را فراموش نکنند.

عبدالله ارجمند افزود: خانواده هایی که فرزند خردسال به همراه دارند، پیش از سفر، از وجود شیرخشک، درجه تب و داروهای بدون نسخه مانند داروی تب بر و سرماخوردگی، قطره یا شربت مولتی ویتامین و آهن، پماد سوختگی و دیگر داروهای کودک، اطمینان یابند.

وی با بیان اینکه بهتر است بیماران مبتلا به فشارخون بالا، دستگاه فشارسنج و داروهای مصرفی را در طول سفر به همراه داشته باشند، اظهار داشت: با پرهیز از مصرف مواد غذایی حاوی نمک مانند آجیل، تنقلات و مواد غذایی چرب، خطر بالا رفتن فشارخون و نیاز به مراجعه به مراکز درمانی، کاهش می یابد.

مسئول مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، تاکید کرد: مسافران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به داروها و موارد مسمومیت، در کهگیلویه و بویراحمد با مرکز مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم تماس بگیرند.

ارجمند افزود: مردم برای تماس با کارشناسان مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم کشور نیز می توان با شماره تلفن 1490 تماس بگیرند.