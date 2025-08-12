وعده اختصاص ۸۰ همت برای جبران بدهکاری های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر؛ سیده رقیه پناهی عصر سه شنبه در نشستی گرامیداشت روز خبرنگار که در سالن جلسات بیمارستان شهید جلیل یاسوج با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد با بیان اینکه مرکز دیالیز گچساران با ۱۰ تخت راه انداری شده اظهار کرد: مرکز دیالیز نیایش شهر سی سخت نیز در حال طی سلسله مراتب اداری است که پیش بینی می‌شود طی دو هفته آینده راه اندازی شود.

وی تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه در حالت آماده باش بودیم درحالیکه استان ما در خطر نبود ولی آمادگی کامل برای خدمات به استان‌هایی که ممکن است دچار آسیب شوند وجود داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به نحوه انتصابات در این دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: سه انتصاب صورت گرفته است که نمایندگان و احزاب سیاسی تأثیری در این انتصابات ندارند هرچند که اگر راهنمایی در جهت پیشرفت حوزه درمان باشد می‌پذیریم.

وی تاکید کرد: این انتصابات نسخه‌های بیرونی نیستند و با مشورت با همه گروه‌ها صورت می‌گیرد.

پناهی به دو اتاق فکر در دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: اتاق فکری متشکل از هیئت علمی، اساتید و مسئولین دانشگاه و دیگر اتاق فکر را متخصصین و جامعه درمانی تشکیل می‌دهند که با همفکری و استفاده از خرد جمعی و بهره گیری از همه ظرفیت‌ها در جهت پیشرفت دانشگاه قدم بر می‌داریم.

وی مطالبات ۱۱ تا ۱۳ ماه کارانه عقب افتاده را عامل نارضایتی کادر درمان دانست و اشاره کرد: این مشکل سراسری است و قرار است ۸۰ همت از منابع دولتی به دانشگاه تزریق شود.

وعده یک خیر برای تأمین ۸۰ دستگاه آمبولانس به استان

در ادامه رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث این دانشگاه در خصوص فرایند تخصیص آمبولانس گفت: کمبود آمبولانس فقط به استان ما اختصاصاً ندارد بلکه مشکل سراسری در سطح کشور است.

پرویز غفار فرد اظهار کرد: طبق آخرین آمار هزار و ۱۰۰ آمبولانس آماده ورود به کشور است که امید است این مشکل را در استان برطرف کند..

وی بیان کرد: در سال گذشته ۸ آمبولانس به استان تخصیص داده شد که از این تعداد ۴ آمبولانس واردشده و۴ سهمیه دیگر باقی مانده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث این دانشگاه به تغییر شرایط تخصیص آمبولانس در سال جاری اشاره کرد و افزود: تخصیص آمبولانس نیازمند نامه نگاری است و در کنار این فرایند استفاده از ظرفیت خیرین و شناسایی خیر نیز می‌تواند راهگشا باشد که در این راستا اقداماتی نیز صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خیری در این خصوص شناسایی شده است تاکید کرد: جلسه‌ای در تهران با حضور این خیر برگزار شد که رایزنی‌های لازم صورت گرفت و وعده ۸۰ آمبولانس برای استان نیز داده شده است.

دریافت درمان جامع و ارزان قیمت از اهداف پزشک خانواده

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و رئیس مرکز بهداشت استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: برنامه پزشک خانواده روستایی حدود ۲۰ سال است که کشور در حال اجرا است و از سال ۱۴۰۱ پزشک خانواده شهری نیز آغاز شد و به نوعی همه جمعیت تحت پوشش قرار گرفتند.

مسلم شریفی تاکید کرد: دریافت درمان جامع و ارزان قیمت از برنامه تقویتی در سال جاری است که افزایش امکانات و نیروی انسانی و کیفیت بخشی به خدمات را در پی دارد.

داروهای گوارشی و آنتی بیوتیک از مهمترین داروهای خودسرانه دارو در کهگیلویه و بویراحمد

سرپرست غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم به فرهنگ مصرف خودسرانه داروها اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل بحث هزینه‌ها است که برخی مردم ناتوان از پرداخت هزینه‌ها هستند لذا مصرف خودسر دارو تهیه و مصرف داروهای گوارشی و آنتی بیوتیک از بیشترین داروهای مصرف خودسرانه است.

جعفر نیک بخت سامانه تجهیز و مصرف منطقی دارو نسخه پزشکان را بررسی می‌کند و تنبیه یا تشویق می‌کند. انسولین دگزا متازون بتمپلکس از پرمصرف‌ترین داروهاست.

وی به کمبود شیر خشک رژیمی اشاره کرد و گفت: در رابطه با تولید و توزیع شیرخشک معمولی مشکلی نداریم تولید شیرخشک رژیمی در چرخه تولید دچار کاهش شده که کنترل این مسئله دست ما نیست.

سرپرست غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین به تلاش برخی تکنسین‌ها برای خروج داروسازان از قلعه رئیسی و دیشموک اشاره کرد و عنوان کرد: هیچ داروسازی متقاضی داروخانه در این مطابق نیست و آنچه هست بالاجبار بوده و برخی از تکنسین‌های دارویی به قصد فراری دادن و جایگزین شدن دارند که ما به تکنسین مجوز داروخانه نمی‌دهیم.