چگونه با دیگران برخورد کنیم/ چندین اصل برای جذب دوستی دیگران

یکی از مسائل ارتباط اجتماعی جذب محبت و دوستی دیگران است. بنیاد جذب دیگران تصرف دلهای افراد و كسب دوستی‌ آنهاست. اما سؤال این است كه چگونه دیگران را دوست خویش بسازیم و به دل‌هایشان راه پیدا كنیم. برخی اصول در جذب محبت دیگران وجود دارد:

- خودت را معرفی كن؛ اول قدم این است که در هر دیدار خود را به کسی كه ملاقات می‌كنی معرفی كنی، اگر چه از تو نخواهد.

- زمينه های مشترک را در نظر بگیر؛ در ارتباط با دیگران در جستجوي زمينه هاي مشترك باشيم، سعي كنيم در ارتباطمان بيشتر نكات مشترك و مشابه را بيابيم.

- شنونده خوبي باش؛ گوش كردن به سخن ديگري موجب مي شود تا در نهايت آرامش، منويات واقعی قلبي و احساسات خود را با ما در ميان بگذارد و برايمان احترام قائل شود و آماده شنيدن نظرات ما شود.

- شخصيت افراد را در نظر بگیر؛ بايد ببينيم طرف مقابل چه شخصيتي دارد، برونگراست يا درونگرا، براي صميميت با درونگرايان بايد ببينيم چه ارزشهاي براي آنها اهميت دارد و بعد بكوشيم تا با توجه به چارچوبهاي ذهني شان با آنها رفتار كنيم و براي همراهی با برونگرايان به آنها نشان دهيم كه آنچه مي گويند و عمل مي كنند با رفتار مردم هماهنگ است.

- دیدگاه و نظرت را بر دیگران تحمیل نكن؛ از جمله اموری كه منجر به نفرت می‌شود، تلاش برای تحمیل نظریات خود بر دیگران و دخالت در امور شخصی‌ آنهاست.

- احساسات خود را بيان كن: با احساس خود صادق و رو راست باشيم. سعي كنيم مشكلات زندگي و احساساتي را كه داريم، با همسر و یا طرف مقابل خود در ميان بگذاريم حتي اگر گمان كنيم كه باعث ناراحتي آنها مي شود.

- زیاد انتقاد نکن؛ نقد زیاد اطرافیان تلاش ما برای كسب دوستی آنها را بی اثر می کند، هر كس را زیاد مورد انتقاد قرار دهیم از وضعیت خویش دفاع خواهد كرد و به تمام قوت می‌كوشد تا حق بودن خود و خطاكاری ما را به اثبات برساند؛ پس انتقاد زیاد باعث كبر و غرور و خودنمایی شده و منجر به ایجاد احساس منفی نسبت به فرد منتقد می‌شود.

- همدل وهمدرد باش؛ سعي كنيم با دیگران احساس مشترك داشته باشيم. شادي و غم آنها را شادی و غم خود به حساب آوريم.

- با هر کس طوری برخورد كن كه دوست داری با تو برخورد نماید؛ این توصیه مشهور امیرالمومنین حضرت علی (ع) است.

- موقعیت شناس باش؛ ياد بگيريم كه چه موقع شوخ طبع و چه وقت جدي باشيم، هيچگاه طرف مقابلمان را دست نيندازيم، ازگفتن جملات و كلماتي كه بار اخلاقي و فرهنگي مناسبي ندارند خودداري نماييم.

- عبوس و روترش نباش؛ "زدن لبخند بر برادرت صدقه است". رسول گرامی اسلام (ص) اینگونه ما را تعلیم داده است. ترشرویی علت اصلی نفرت و دشمنی است.

- صريح و صادق باش؛ سعي كنيم در روابط با ديگران صريح وصادق باشيم، در گفته هاي خود صريح وصميمي باشيم و از هر نوع ابهامي اجتناب كنيم، چون اگر منظور خود را با صراحت بيان نكنيم طرف مقابل ما به اشتباه مي افتد و به حدس وگمان متوسل مي شود و از واقعيت دور مي گردد.

- به شیوه درست مخالفت کن؛ ياد بگيريم كه چگونه بدون بحث وجدلهاي مخرب، مخالفت خود را نشان دهيم، جرو بحثها غالبا با بلند كردن صدا، دادو فرياد، خشم وغضب همراه است .

- قول و عملت يكي باشد؛ سعي كنيم قول و عملمان يكي باشد. هنگامي كه خودمان براي گفته هاي خود ارزش قايل نيستيم ، چه انتظاري مي توان داشت كه ديگران سخنان ما را محترم بشمارند.

- تاثیر معذرت خواهی را فراموش نكن؛ اسلام به ما آموخته كه از برادران خود در موقع لزوم معذرت خواهی كنیم.