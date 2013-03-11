صدور کارت الکترونیکی مرزنشینان/ 208 هزار نفر عضو تعاونی مرزنشین کردستان هستند

محمد پورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای کمک به افراد ساکن در مرزهای استان کردستان، اظهار داشت: در راستاي خدمت رساني بهتر، پالايش آمار و ارقام مربوط ميزان صادرات تعاوني هاي مرزنشين و صرفه جويي در وقت و زمان، سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان همزمان با ساير استان هاي كشور اقدام به صدور كارت الكترونيكي مرزنشينان کرده است.

وی افزود: در اجرای دستورالعمل صدور کارت الکترونیکی سرپرستان خانوارهای مرزنشین از طریق دفاتر پیشخوان شهرستان های مریوان، سروآباد، سقز و بانه اقدامات اوليه صورت گرفته است و خوشبختانه میزان استقبال مردم نیز برای دریافت این کارت خوب بوده است.

معاون توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان ادامه داد: تاکنون دو هزار و 77 مورد ثبت نام به عمل آمده است كه در مراحل بعدي نسبت به صدور كارت الكترونيكي افراد ثبت نامه شده، اقدام می شود.

پورنگ یادآور شد: طبق دستورالعمل صادر شده در سراسر کشور صدور کارت الکترونیکی، خانوارهای مرزنشین از ابتدای سال آینده کلیه کارت های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط می شود و تمام فعالیت های آنها در قالب صادرات و واردات باید بر اساس کارت جدید صورت گیرد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به آخرین آمار اعضای تعاونی های مرزنشین استان کردستان عنوان کرد: طبق آمارهاي موجود با عمق 20 كيلومتر تعداد 52 هزار نفر و با عمق 35 كيلومتر تعداد 208 هزار نفر اعضاي تعاوني هاي مرزنشين كردستان هستند.