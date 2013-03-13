سرقت الاغ و فروش گوشت آن به کبابی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر سه شنبه بيست و دوم اسفند ماه سال جاري فردي سراسيمه به كلانتري 176 حسن آباد مراجعه و عنوان داشت ساعاتي پيش هنگام سركشي از محل نگهداري احشام صاحب کارم مشاهده كردم که سه راس الاغ به سرقت رفته است.

ماموران دايره تجسس پس از شنیدن اظهارات شاكي با اينکه از صحت گفته هاي وي که نصرالله نام داشت، مطمئن شدند بلافاصله پرونده اي تشكيل و تحقيقات خود را در خصوص شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان آغاز کردند.

ماموران در بررسيهاي خود متوجه شدند يكي از قصابي هاي محل اقدام به فروش گوشت الاغ مي کند كه بلافاصله وارد عمل شده و مالك قصابي را در حاليكه مشغول خرد كردن الاغ ذبح شده بود، دستگير و به كلانتري انتقال دادند.

با انتقال متهم وي مورد بازجويي قرار گرفت طي بازجويي هاي انجام شده مرد قصاب با اعتراف به فروش گوشت الاغ گفت:ساعتي پيش دو جوان به نامهاي "محمد" و "محرم " الاغ ذبح شده اي را در حاليکه پشت يک وانت گذاشته بودند براي فروش به مغازه آوردند و گفتند كه دو الاغ زنده ديگر دارند كه در صورت تمايل براي خريد با آنها تماس بگيرم.

ماموران با گرفتن مشخصات متهمان و شناسايي مخفيگاه دزدان در يك عمليات غافلگيرانه موفق شدند آنها را دستگير كنند. در بازرسي از مخفيگاه آنها دو الاغ شاكي که سارقان فرصت ذبح آن را پيدا نکرده بودند،نيز كشف شد.

ماموران متهمان را براي تكميل پرونده و تحقيقات بيشتر به كلانتري انتقال داده و تحت بازجويي هاي پليس قرار دادند که در خلال تحقيقات فني مشخص شد متهمان از سارقان احشام در منطقه حسن آباد قم هستند که با پرسه زني هاي شبانه خود اقدام به سرقت احشام به خصوص الاغ از طويله روستاييان کرده و پس از ذبح،گوشت الاغ را به قصابي فروخته و قصاب نيز پس از چرخ کردن گوشت، آن را به برخي از رستوران هاي بين راهي فاقد مجوز اتحاديه اصناف و تاييد فعاليت وزارت بهداشت جهت مخلوط کردن و درست کردن کباب کوبيده به فروش مي رساند.

با اعترافات صريح متهمان مبني بر سرقت احشام و فعاليت غير قانوني مبني بر فروش گوشت الاغ پرونده اي در اين رابطه تشکيل و در اختيار مقام قضايي قرار گرفت.