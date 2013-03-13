گانگسترهای شیراز در ملاءعام اعدام می شوند/ دستبرد سارقان به 3 بانک

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از ساعت ۲۰و ۴۲ دقیقه یکشنبه ۱۷دی‌ همزمان با دستبرد سارقان مسلح به یک مغازه طلافروشی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

صاحب یک مغازه طلافروشی در چهارراه ملاصدرای شیراز در حالی‌که در مغازه را بسته بود همراه پسرش قصد جمع‌آوری طلا‌ها را داشت که ناگهان سه سارق مسلح به آن‌ها حمله کردند. مردان مسلح بعد از اینکه با استفاده از دیلم در مغازه را باز کردند، وارد آنجا شده و شروع به تیراندازی کردند. با اصابت گلوله به مرد طلافروش و پسرش، هر دوی آن‌ها مجروح شدند و دزدان شروع به جمع‌آوری طلا‌ها کردند. آنها به سرعت طلاهای پشت ویترین و پیشخوان طلافروشی را داخل گونی ریختند تا هرچه زود‌تر از آنجا فرار کنند اما مردمی که بیرون از مغازه شاهد این سرقت بودند، ماجرا را به پلیس خبر دادند. تنها پنج دقیقه از مخابره خبر به پلیس گذشته بود که مأموران کلانتری ۱۸شیراز به همراه تیمی از مأموران امداد در محل سرقت حاضر شدند.

دزدان هنوز داخل مغازه بودند که با شنیدن صدای آژیر خودروهای پلیس به سرعت از آنجا خارج شدند و پابه‌فرار گذاشتند. در ادامه در عملیاتی پلیسی سه متهم پرونده شناسایی و دستگیر شدند. متهمان در جریان بازجویی با قبول اتهام خود به سرقت از سه بانک دیگر هم اعتراف کردند.

با تکمیل تحقیقات و با توجه به تیراندازی سارقان در سرقت‌ها، برای آنها به اتهام محاربه کیفرخواست صادر و پرونده برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شد.

در جلسه محاکمه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول پرونده محاربه شناخته شده و در سرقت‌های بانک رفاه شعبه تامین اجتماعی در تاریخ ۱۵ آبان سال ۹۱، بانک تجارت شعبه مخابرات در تاریخ ۲۲ آبان سال ۹۱ و بانک ملت شعبه خفر در تاریخ ۱۹ آذر امسال شرکت داشته است. در جریان سرقت از بانک تجارت یکی از شهروندان هدف گلوله سارقان قرار گرفت و به قتل رسید. متهم در آخرین سرقت خود نیز به یک طلافروشی دستبرد زد که در جریان این سرقت مرد طلافروش و پسرش مجروح شدند. وی ادامه داد: متهم ردیف دوم نیز محارب شناخته شده و در سه فقره سرقت مسلحانه از بانک‌ها حضور داشته است. این متهم با شلیک گلوله قتل یک عابر را رقم زده بود. متهم ردیف سوم نیز به خاطر شرکت در سرقت مسلحانه از طلافروشی محارب شناخته شده است. دزدان در دستبرد مسلحانه به بانک‌ها، بیش از ۷۳ میلیون تومان سرقت کرده بودند. در ادامه متهمان در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خودپرداختند.

با آخرین دفاعیات متهمان قاضی یزدانیان، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز ختم رسیدگی به این پرونده را صادر و پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیات متهمان آن‌ها را مجرم شناخت و به اعدام در ملاءعام محکوم کرد.

قاضی سعید عمرانی رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور در این باره به خبرنگار مهر گفت: با اعتراض مجرمان به حکم مجازاتشان پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. دزدان در سرقت اول خود از بانک رفاه باجه تامین اجتماعی 19 میلیون و 700 هزار تومان، در سرقت از بانک تجارت 38 میلیون و 400 هزار تومان و در سرقت از بانک ملت 15 میلیون و 700 هزار تومان دزدیدند.

وی افزود: پس از دستگیری دزدان از مخفیگاه آنها سه قبضه کلاشینکف و کلت کشف شده بود. قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده ، حکم مجازات سه سارق مسلح به نام های میلاد، غلامرضا و بهرام را تائید کردند.