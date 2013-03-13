برپایی هفت سین قرآنی و هفت سین فاطمی در بقاع متبرکه ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مسعود قربانی اظهار داشت: با آغاز سال نو و سرسبزی بهار طبیعت و با توجه به ظرفیت تعطیلات ایام نوروز برای حضور گسترده مسافران در بقاع متبرکه و فراهم آوردن زمینه مناسب برای برقراری ارتباط عمیق بین افراد و فضای روحانی امامزادگان و ایجاد انس با بقاع متبرکه همه ساله برنامه های مختلفی تدارک دیده می شود.

وی افزود: طرح آرامش بهاری در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر تبدیل بقاع به قطب فرهنگی و به منظور خدمت رسانی مطلوب به زائران در بقاع متبرکه برگزار می شود.

قربانی آماده کردن هفت سین قرآنی و هفت سین فاطمی از مهمترین برنامه های طرح آرامش بهاری عنوان کرد.

اجرای طرح آرامش بهاری در مازندران

حجت الاسلام حیدری از برنامه های طرح آرامش بهاری نوروز 92 خبر داد. معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف مازندران با بیان اینکه زمان اجرای طرح از 29 اسفند امسال تا 15 فروردین 92 است افزود: امسال این طرح با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور تقویت باورهای دینی و ارتقای سطح معرفتی زائران و مسافران نوروزی در استان است.

وی افزود: در این طرح برگزاری آیین تحویل سال و برنامه های ویژه نوروزی ، برپایی خیمه های معرفت، امکان اسکان موقت به زائران، برگزاری نمایشگاه فرهنگی، مسابقات قرآنی، توزیع بسته های فرهنگی، نصب پوستر و بنرهای قرآنی ، ارائه مشاوره های قرآنی، برگزاری ادعیه و نماز جماعت ، برپایی سفره های قرآنی، قرائت زیارت آل یاسین، پخش پیام مقام معظم رهبری، نمایشگاه آرامش بهاری و نمایشگاه سیمای عفاف و حجاب در طول ایام نوروز در جوار امامزادگان استان مازندران از مهمترین برنامه ها است.

حیدری از توزیع کتابچه آرامش بهاری ، برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و اجرای طرح خیمه های معرفت با ایستگاههای مشاوره، نقاشی، قرآن بخوانید و جایزه بگیرید در جوار متبرکه استان خبر داد.

بقاع متبرکه مازندران عطر افشانی می‌شوند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: به مناسبت فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروزی بقاع متبرکه مازندران عطر افشانی می‌شود.

حجت‌ الاسلام ستار علیزاده گفت: ایام نوروز که فرا می‌رسد فضای جامعه رو به نشاط و شادی می رود و با آغاز بهار ،طبیعت جان دیگری به خود می گیرد و این آغاز درس بزرگی برای بشریت است که تحول بزرگی را باید در خود ایجاد کنند.

وی افزود: تمامی امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران آماده‌اند تا مراسم معنوی سال تحویل را با معنویت هر چه تمام تر این ایام را همراه با برگزاری زیارت آل یاسین و تلاوت قرآن و قرائت دعای مخصوص تحویل سال نو را برگزار کنند.

عباروربی امامزاده عباس ساری

آیین غبارروبی و عطرافشانی مقبره امامزاده عباس (ع) شهرستان ساری، باحضور مدیر کل اوقاف و خادمان افتخاری و معتمدان این شهرستان برگزار شد.

يكي از مزارات با شكوه و زيباي شهرستان ساري ، حرم امامزاده عباس (ع) است كه در شرق شهر ساري بلوار امام رضا خيابان امامزاده عباس واقع شده در گذشته اين آرامگاه در دهكده آزادگله از دهكده هاي اندرود شهرستان ساري واقع بود اما اكنون به جهت گسترش شهر ، اين منطقه جزء شهر ساري است.

در این بارگاه مقدس، محمد، حسن و عبدالله مدفون هستند که می‌توان به شخصیت اصلی آن امامزاده عباس (ع) نیز اشاره کرد.



نسب شریف امامزاده عباّس (ع) « االعبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزه بن امام موسی الکاظم (ع) » که با سه واسطه به امام موسی کاظم (ع) منتهی میشود .







