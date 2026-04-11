اسکان اضطراری ۷۶۰۰ نفر در بقاع متبرکه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود قربانی بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرحهای خدماتی و رفاهی در بقاع متبرکه استان اظهار کرد: در قالب برنامههای نوروزی و فعالیتهای مستمر، خدمات اسکان اضطراری به مسافران و هموطنان ارائه شد.
حجتالاسلام قربانی با بیان اینکه بقاع متبرکه استان در ایام مختلف آماده خدمترسانی به زائران و مسافران بودهاند، افزود: در مجموع ۷ هزار و ۶۱۲ نفر در سوئیتها و زائرسراهای امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران اسکان داده شدند.
وی ادامه داد: این خدمات در قالب طرحهای فرهنگی و اجتماعی و با هدف حمایت از مسافران و ایجاد آرامش در شرایط مختلف اجرایی شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف مازندران تصریح کرد: اجرای این طرحها با همکاری خادمان بقاع متبرکه و مجموعههای فرهنگی استان انجام گرفته و همچنان ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: بقاع متبرکه علاوه بر کارکرد معنوی، در مواقع ضروری نقش مهمی در اسکان و خدماترسانی به مردم ایفا میکنند.
