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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

تحولات ترکیه/

آزادی برخی از مقامات محلی ترک توسط پ.ک.ک/ نامه 89 نماینده کنگره آمریکا به اردوغان

آزادی برخی از مقامات محلی ترک توسط پ.ک.ک/ نامه 89 نماینده کنگره آمریکا به اردوغان

شماری از نماینده های دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا از نخست وزیر ترکیه خواسته اند اظهارات اخیر خود درباره صهیونیسم را پس بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" در پی توافق ترکیه و رهبران گروه "پ.ک.ک" مبنی بر آزادی برخی از گروگان ها امروز این گروه 8 نفر از مقامات محلی ترکیه را که توسط این گروه ربوده شده بودند، در کردستان عراق تحویل هیئت ترک دادند.

تائید ضمنی همکاری ترکیه و گروه تروریستی النصره

در خبری دیگر "معمر گولر" وزیر کشور ترکیه گفت: برای دستگیری مظنونان انفجار دروازه مرزی ترکیه و سوریه در منطقه سیوگزو در ماه گذشته نیروهای امنیتی ترکیه هیچگونه عملیاتی را در داخل خاک سوریه انجام نداده اند.

گفتنی است پیشتر برخی منابع ترک از همکاری گروه تروریستی النصره با ترکیه در خصوص دستگیری مظنونان این انفجار خبر داده بودند که اظهارات امروز انی وزیر ترک را می توان به نوعی تایید این همکاری خواند.

سفر رئیس جمهور ترکیه به سوئد

"عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه که در سوئد به سر می برد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر سوئد بر تعهد ترکیه به عضویت در اتحادیه اروپا تاکید کرد.

وی در عین حال از فعالیت گروه های تروریستی در اروپا انتقاد کرد و گفت: تروریست ها از آزادی موجود در اروپا برای دستیابی به اهدافشان سوء استفاده می کنند.

برنده های جنگ عراق

شبکه روسی "راشا تودی" در مطلبی نوشت: برنده جنگ نظامی حمله به عراق، آمریکا بود .ایران نیز برنده صلح و افزایش نفوذ در این کشور بود، اما ترکیه برنده تجاری این جنگ بود به طوری که صادرات ترکیه به عراق در سال 2012 به 10.8 میلیارد دلار رسید.

نامه نمایندگان کنگره آمریکا به اردوغان

89 نماینده کنگره آمریکا در نامه ای به "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه از اظهارات وی درباره صهیونیسم ابراز تاسف کرده و از وی خواستند تا اظهاراتش درباره صهیونیسم را پس بگیرد.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2018234

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