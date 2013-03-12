همکاری گروه تروریستی "النصره" و آنکارا / دستگیری خواهرزاده بارزانی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، "ورلد بولتن" از دستگیری " متین بارزانی" خواهر زاده نیچرفان بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی ترکیه خبر داد و نوشت : وی در حالی که 2500 گلوله به همراه داشته قصد داشته است وارد خاک ترکیه شود، گلوله هایی که برای شکار در خاک ترکیه غیرقانونی است.

مذاکرات با گروه "پ.ک.ک"

تودی زمان نوشت : در پی گفتگوهای صلح دولت ترکیه و گروه "پ.ک.ک" و توافقات به عمل آمده در این خصوص، یک گروه از سوی دولت ترکیه برای تحویل گرفتن برخی از مقامات عمومی ربوده شده ترک توسط گروه "پ.ک.ک" که قرار است روز چهارشنبه آزاد شوند از مرز "هابور" وارد منطقه کردستان عراق شدند.

بلغارها در صدر فهرست کسانی که تابعیت ترکیه را کسب کرده اند

وزیر کشور ترکیه اعلام کرد در 10 سال گذشته حدود 124 هزار خارجی تابعیت ترکیه را کسب کرده اند که در این میان بیشترین تعداد به اتباع بلغارستان تعلق دارد که 44040 نفر و بعد از آنها اتباع جمهوری آذربایجان هستند که تعدادشان 15558 نفر است و روسها با 7518 نفر در رده سوم قرار دارند.

بنابر این گزارش، در 20 سال گذشته میزان ازدواج بین اتباع ترکیه و روسیه افزایش داشته است.

ادامه محکومیت اظهارات ضد صهیونیستی اردوغان

"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره صهیونیستها گفت : من دقیقا نمی دانم که وی چه گفته بود، اما اظهاراتی که منتسب به وی است غیرقابل قبول است.

همکاری گروه تروریستی النصره و ترکیه

روزنامه حریت در خبری از همکاری اعضای گروه تروریستی "جبهه النصره" در سوریه با دولت ترکیه در دستگیری مظنونان انفجار ماه گذشته دروازه مرزی سیلوزگو بین سوریه و ترکیه خبر داد.

گفتنی است این گروه تروریستی در فهرست گروه های سیاه و تروریستی آمریکا قرار داد.