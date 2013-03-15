تحقق 70 درصدی طرح جامع دانشگاه شهید چمران

دکتر حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعاليت‌هاي عمراني دانشگاه در هشت ساله اخير نسبت به سال‌هاي قبل از آن، غیر قابل توصیف است و علت اين امر را توقف فعالیت‌های عمرانی در دوران دفاع مقدس، نبود بودجه‌هاي عمراني و صرف اعتبارات در دوران جنگ عنوان کرد.

وی ادامه داد: از این رو از مسئولان انتظار مي‌رود در تخصيص بودجه و اعتبارات، دانشگاه شهيد چمران این مجموعه آموزش عالي استان را با ديگر مناطق كشور كه اين وقفه را نداشتند، برابر ندانسته بلكه براي جبران كاستي‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از دوران جنگ در خوزستان، افزايش بيشتري در اعتبارات استان لحاظ كنند.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: امسال بودجه‌هاي عمراني دانشگاه نسبت به سال گذشته 101 درصد رشد داشت که اگرچه تحقق نیافت اما باز هم اين ميزان افزايش در مقايسه با وقفه‌هاي ايجاد شده كافي نيست و حداقل لازم است اعتبار عمراني دانشگاه 400 درصد افزايش يابد.

وی همچنین با اشاره به طرح جامع توسعه دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: تاكنون حدود 70 درصد اين طرح اجرا شده که از نظر عمراني حداقل 30 درصد از برنامه عقب هستيم كه بايد جبران شود.