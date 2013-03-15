  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

رئیس دانشگاه خبر داد:

تحقق 70 درصدی طرح جامع دانشگاه شهید چمران

تحقق 70 درصدی طرح جامع دانشگاه شهید چمران

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به طرح جامع توسعه دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: تاكنون حدود 70 درصد اين طرح اجرا شده که از نظر عمراني حداقل 30 درصد از برنامه عقب هستيم كه بايد جبران شود.

دکتر حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  فعاليت‌هاي عمراني دانشگاه در هشت ساله اخير نسبت به سال‌هاي قبل از آن، غیر قابل توصیف است و  علت اين امر را توقف فعالیت‌های عمرانی در دوران دفاع مقدس، نبود بودجه‌هاي عمراني و صرف اعتبارات در دوران جنگ عنوان کرد.

وی ادامه داد: از این رو از مسئولان انتظار مي‌رود در تخصيص بودجه و اعتبارات، دانشگاه شهيد چمران این مجموعه آموزش عالي استان را با ديگر مناطق كشور كه اين وقفه را نداشتند، برابر ندانسته بلكه براي جبران كاستي‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از دوران جنگ در خوزستان، افزايش بيشتري در اعتبارات استان لحاظ كنند.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: امسال بودجه‌هاي عمراني دانشگاه نسبت به سال گذشته 101 درصد رشد داشت که اگرچه تحقق نیافت اما باز هم اين ميزان افزايش در مقايسه با وقفه‌هاي ايجاد شده كافي نيست و حداقل لازم است اعتبار عمراني دانشگاه 400 درصد افزايش يابد.

وی همچنین با اشاره به طرح جامع توسعه دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: تاكنون حدود 70 درصد اين طرح اجرا شده که از نظر عمراني حداقل 30 درصد از برنامه عقب هستيم كه بايد جبران شود.

کد مطلب 2018924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها