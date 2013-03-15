  1. فرهنگ و ادب
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

شرایط محیط زیست ایران در کتابخانه حسینیه ارشاد بررسی می‌شود

شرایط محیط زیست ایران در کتابخانه حسینیه ارشاد بررسی می‌شود

نشست علمی «بررسی محیط زیست ایران» در قالب یکی از نشست‌های علمی کتابخانه حسینیه ارشاد، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست از سری نشست‌های علمی کتابخانه حسینیه ارشاد، اوایل سال 92 با موضوع بررسی محیط زیست در کشور برگزار خواهد شد. یکی از برنامه‌های واحد آموزش کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، برگزاری سلسله نشست‌های علمی در سال 92 است که این برنامه، سرآغاز این دوره‌ها خواهد بود. بررسی اخبار هفته، گفتگوی علمی، معرفی و نقد کتاب‌های علمی منتشره در موضوع نشست، و سرگرمی علمی مرتبط با بحث روز از قسمت‌های مختلفی هستند که در این نشست‌ها به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

این برنامه با حضور محمد درویش عضو هیات علمی سازمان جنگل ها و مراتع ایران و مهدی زارع برگزار خواهد شد.

نشست بررسی محیط زیست ایران، روز پنجشنبه 15 فروردین سال 92 از ساعت 10 تا 12 صبح در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر علی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، شماره 4 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2018978

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