انتقال 100 درصد شیمیایی فروشان ناصر خسرو به بازار کیمیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : 6 واحد از مجموعه شیمیایی فروشان به دلیل عدم تخلیه واحدهای خود در ناصر خسرو ، پلمپ شدند که در نهایت تعهد محضری برای تخلیه واحدهای خود دادند و سرانجام این 6 واحد نیز تخلیه شده و به بازار کیمیا منتقل شدند. هفته گذشته 95 درصد این واحدها به بازار کیمیا منتقل شده بودند.

وی همچنین از ادامه فعالیت بازارچه های خود اشتغالی این شرکت در تعطیلات نوروز خبر داد و گفت : بازارچه های خوداشتغالی حکیمیه و جنت آباد در طول تعطیلات نوروز از ساعت 8 صبح تا 10 شب فعال خواهند بود.

قدیمی خاطرنشان ساخت : سه مرکز خرید و فروش خودرو در چیتگر ، خاوران و شهید دوران در 2 هفته ابتدایی سال جدید تعطیل خواهند بود و فعالیت آنها از هفته سوم فروردین آغاز خواهد شد.

وی همچنین به استقبال گسترده شهروندان از مراکز جدید خرید و فروش خودرو در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت : درروزهای پایانی سال ، میزان مراجعه شهروندان به مراکز خرید و فروش خودرو 30 درصد افزایش یافته است.

قدیمی اظهار کرد : روز گذشته 1900 دستگاه خودرو به مرکز چیتگر ، 300 دستگاه به مرکز خاوران و 400 دستگاه به مرکز خرید و فروش خودرو شهید دوران مراجعه کرده اند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران افزود : سه شنبه 29 اسفند ، آخرین روز فعالیت مراکز خرید و فروش خودرو در سال جاری خواهد بود.

وی افزود : مرکز فروش پرندگان در بزرگراه آزادگان نیز جزء مراکز فعالی در تعطیلات نوروز خواهد بود.

قدیمی همچنین به برخی فعالیت های شرکت در طرح استقبال از بهار اشاره کرد و گفت : رنگ آمیزی کیوسک های مطبوعاتی و کیوسک های عرضه گل ، راه اندازی مراکز عرضه موتورسیکلت ، فرش ، لب تاپ و خودرو در ماه های پایانی سال و.. از جمله فعالیت های انجام شده است.